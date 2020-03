13 doden in één verzorgingstehuis, waarom wordt Heerde zo zwaar getroffen door corona?

Het is relatief een van de zwaarst getroffen gemeenten van Nederland. De zwaarst getroffen gemeente van Gelderland. Waar komen die vele coronagevallen in Heerde vandaan? Een reconstructie.

'Elk evenement kan oorzaak zijn'

'Het coronavirus verspreidt zich over de Biblebelt', kopten verschillende media deze week. Onder meer dagblad Trouw noemde Heerde in één adem met Goeree-Overflakkee en Hasselt. De krant omschreef de wekelijkse kerkgang op de Biblebelt als een mogelijke bron van de verspreiding van corona.

'Maar dat is niet zo gemakkelijk te zeggen', legt Ashis Brahma namens de GGD uit. 'Want elk evenement kan verspreiding van het virus in de hand gewerkt hebben.'

Feest in een café

Welke bijeenkomsten waren er de afgelopen tijd in Heerde? Verschillende, waarbij er twee in het oog springen. Als eerste een feest in een café in het centrum van het dorp, op zaterdagavond 7 maart.

Volgens verschillende inwoners van Heerde zijn meerdere bezoekers van dat feest een week later ziek geworden. Degenen die getest zijn, zouden allemaal corona onder de leden hebben.

Onrust

En dan is er de drukbezochte informatieavond over Lelystad Airport, gehouden op dinsdagavond 10 maart. Meerdere bezoekers van die avond zijn later positief getest. Het zorgde voor onrust in het kleine dorp; de hoeveelheid zieken nam snel toe.

Brahma benadrukt dat ook de evenementen niet 100 procent zeker de bron van besmetting zijn. 'Ik ga niet ontkennen dat dit een scenario is waar wij als GGD rekening mee houden', zegt hij.

'Heerde is nou eenmaal een kleine, hechte gemeenschap. In een grotere stad hebben mensen vaak ook een grotere afstand tot elkaar. De impact van hetzelfde aantal besmettingen is dan veel kleiner.'

Nog geen restricties

Brahma wijst er ook op dat deze evenementen plaatsvonden vóórdat er strenge regels op groepsbijeenkomsten kwamen. 'Op dat moment kwam corona nog helemaal niet veel voor buiten Noord-Brabant.

Het was dus niet gek dat de bijeenkomsten doorgingen. Op 8 maart mochten de kerken nog gewoon hun diensten houden. Volgens mij is dat een week later al bijna nergens meer gebeurd: kerken hebben zich overal keurig aan de voorschriften gehouden.'

Hogere cijfers

In Heerde geldt, net als in de rest van Nederland, dat het aantal gevallen hoger moet liggen dan het RIVM vermeldt. 'Lang niet iedereen wordt getest', legt Brahma nog maar eens uit. 'Als je niet positief getest bent, tel je ook niet mee in de statistieken.'

Zo legde burgemeester Jacqueline Koops haar taken tijdelijk neer, vanwege corona-achtige verschijnselen, maar is ze niet getest. En telt niet mee in de statistieken.

Ook van het aantal overleden inwoners van Heerde is de ware oorzaak niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Volgens directeur van zorgorganisatie Hanzeheerd Jos Bleijenberg zijn inmiddels dertien bewoners van de locatie Brinkhoven overleden aan corona.

Brahma reageert: 'We zijn bekend met de cijfers die nu in de media rondgaan. Maar voor ons is het zo dat iemand pas echt aan corona is overleden, als diegene getest is. Dat klinkt heel vervelend, maar zo zijn de nationale en internationale regels.'

Wie wil weten wat de bron van de vele coronabesmettingen in Heerde precies was, kan niet één antwoord krijgen. 'Er zijn altijd meerdere scenario's. Één evenement als schuldige aanwijzen, dat kan gewoon niet', besluit Brahma.