Noodopvang voor kinderen in kwetsbare thuissituaties

Vanuit diverse verschillende gemeentes in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid kwamen de afgelopen tijd vragen over de noodopvang voor kinderen van mensen met cruciale beroepen. Maar er kwamen ook signalen over mogelijk escalerende thuissituaties.

Alleen in geval van nood

In een brief aan het primair onderwijs en de kinderopvang in de regio, zet Bruls nu de regels nog eens op een rij. Er is dus al noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.

Maar de burgemeester van Nijmegen doet wel het dringende beroep slechts in geval van nood een beroep op deze opvang te doen. 'Met name in de gevallen waarin één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, moet in gezinnen met twee ouders uitdrukkelijk verzocht worden om hun kind(eren) thuis op te vangen' zo schrijft Bruls. 'Noodopvang is een uitzondering op de regel dat scholen en kinderopvang gesloten zijn.'

Kwetsbare thuissituatie

De opvang wordt nu ook uitgebreid naar kinderen met een sociaal medische indicatie. Daarvoor is wel vooraf een toets nodig omdat de noodzaak tot opvang veranderd kan zijn vanwege de corona-maatregelen. Zo kan het zijn dat een moeder normaal de opvang niet kan verzorgen vanwege psychiatrische problemen. Maar als vader nu noodgedwongen thuis zit, kan een kind toch thuislijven.

Daarnaast is er uitbreiding voor gezinnen met een kwetsbare thuissituatie. Vaak is daar al een vorm van zogenoemde respijtzorg (logeeropvang, dagopvang/behandeling) maar die is nu geannuleerd vanwege de corona-maatregelen.

Burgemeester Bruls: 'De druk op deze gezinnen neemt toe en daarmee de kans op escalaties in de thuissituatie.' Bij deze gezinnen is er in de vakantieperiodes altijd een stijging van het aantal (crisis)uithuisplaatsingen. 'Voor kinderen woonachtig binnen zorginstellingen, gezinshuiszorg en pleegzorg worden oplossingen gezocht buiten de noodopvang', aldus Bruls.

Begrip en medewerking

Burgemeester Bruls besluit zijn brief met de vraag om begrip en medewerking aan de schoolteams en kinderopvanglocaties. 'Van schoolteams en kinderopvang wordt al veel gevraagd, zoals het mogelijk maken van onderwijs op afstand. Toch vragen wij u ook hieraan uw medewerking te verlenen ten behoeve van de veiligheid van kinderen.'