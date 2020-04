Eigenaar restaurant in Ede afgeperst, broer afgetuigd met honkbalknuppels

Het is dinsdag 10 maart wanneer twee mannen een parkeerplaats in Ede oversteken. Ze lopen door de stad en komen uit op de Molenstraat. Een van de twee verdwijnt uit beeld, de andere loopt naar het restaurant.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Deze man hangt bij de horecazaak een brief op, een dreigbrief. Daarna pakt hij een stuk zwaar illegaal vuurwerk, steekt het aan en loopt weg. Het vuurwerk ontploft.

Intimiderende boodschap

De brief bevat een intimiderende boodschap. Die is bedoeld voor de eigenaar. Volgens de politie wordt de man afgeperst. In de brief verwijst de schrijver naar een eerdere mishandeling. Die vond plaats op de Haverkamp in Lunteren op 27 februari. Het slachtoffer (27) is een broer van de restauranteigenaar.

De broer is rond 5.20 uur die ochtend aangevallen door twee mannen met honkbalknuppels. Ze sloegen de man bewusteloos en gingen erna vandoor.

De politie weet dat voor de mishandeling een auto in de buurt van de Haverkamp in Lunteren is gezien. Het zou gaan om een Opel Vectra. De politie hoopt dat getuigen meer over die auto en de inzittenden kunnen vertellen.

Verder wil de politie uiteraard weten wie de dreigbrief bij het restaurant in Ede heeft bezorgd. Herken je het handschrift, zegt het taalgebruik je iets? Vertel de politie wat je weet via de tiplijn: 0800-6070. Je mag jouw informatie uiteraard ook anoniem delen, bel dan 0800-7000. Het zaaknummer is 2020108082. Verder is er dit online tipformulier op politie.nl.