Opnieuw slachtoffer van oplichting ‘Belastingdienst’

Net als vorige week hebben we in Bureau GLD een slachtoffer van iemand die zich voordeed als medewerker van de Belastingdienst. Een pinner haalt in Arnhem en Velp bijna 60.000 euro op.

Het is maandag 9 december 2019. In de Hanzestraat in Arnhem pint deze man rond 16.30 uur veel geld. Hij pint meerdere keren, niet alleen in Arnhem, maar ook in Velp. De uiteindelijke pinopbrengst is bijna 60.000 euro.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer legt uit hoe de daders te werk gaan. ‘De slachtoffers worden gebeld door iemand die zegt van de Belastingdienst te zijn. De mensen wordt gezegd een rekening te hebben openstaan en dat een deurwaarder is ingeschakeld. Maar als meteen wordt betaald, dan komt de deurwaarder niet meer langs en hoeft er geen boete betaald te worden.’

Meer dan 200 gedupeerden zijn samen ruim 4 miljoen euro kwijtgeraakt. Schoorlemmer benadrukt het nog maar eens: ‘De Belastingdienst zal nooit telefonisch of via sms vragen om geld over te maken. Wie toch een telefoontje krijgt met een melding van een openstaande rekening moet meteen ophangen en de politie bellen.’

Herken je de pinner, bel dan de tiplijn op 0800-6070 of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer is 2019555051. Er is ook een tipformulier op de website van de politie. Klik hier voor dat formulier.

