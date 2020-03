Koor hard getroffen door coronavirus, drie leden overleden

Voorzitter Koos Bal wil er het liefst niet al te veel over kwijt: 'Eigenlijk hebben we afgesproken dat we op dit gebied kiezen voor terughoudendheid. De meeste leden van het koor zitten nog volop in de rouwperiode. We hebben ontzettend veel te verwerken. Een stukje in de krant voegt daar niets aan toe. Mensen in het dorp weten precies hoe het zit.'

Koor is gesprek van de dag

Toch wordt er veel geschreven en gepraat over het koor. In sommige media wordt een verband gelegd tussen het gelovige karakter van het koor het aantal besmettingen. Maar daar denkt Bal het zijne van: 'Of het direct gelinkt kan worden aan het mannenkoor waag ik te betwijfelen. Er zijn allerlei aanwijzingen voor dat dat niet zo is. Een van de overleden was een erelid van het koor. Hij kwam al jaren niet meer naar de repetities.'

'Salvator' komt van het latijnse 'Salvator' wat 'redder - helper' betekent. Die naam krijgt nu nog meer betekenis. Want Bal blijft vertrouwen houden: 'Helaas is het gebeurd, laten we het in handen laten van de Here die alles regeert. Daar zoeken we troost', zegt de voorzitter daarover. 'We hebben te maken met een stuk verslagenheid en dat kun je moeilijk met elkaar delen. Alles is op non-actief gezet. De communicatie loopt via mail of appjes. Dat maakt het extra zwaar.'

Laatste eer

'Gelukkig konden we van een lid nog wel een rouwdienst bijwonen', vertelt Bal. 'Zo stonden we met wat leden langs de route om hem de laatste eer te bewijzen. Maar verder is het ieder voor zich in deze lockdownperiode. Ieder moet het voor zichzelf verwerken. In de toekomst komt er misschien een moment waarop we op een andere manier kunnen stilstaan bij deze tragedie. Nu past alleen terughoudendheid.'

Op de website van het koor is te zien dat -uiteraard- alle concerten zijn afgelast. Op de openingspagina staat de volgende mededeling:

We leven in een aangrijpende tijd. Een tijd waarvan we misschien wel dachten dat deze nooit zou komen. We komen er achter dat niet de mens maar God regeert! Hoe moeilijk ook, we kunnen God niet begrijpen. Laten we buigen voor Hem, Hem aanbidden, Hem alle eer geven die Hij toekomt!