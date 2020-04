VLOG 2 | Tranen op de corona-afdeling: 'We moesten ze helpen om afscheid te nemen'

Artsen en verpleegkundigen redden levens van coronapatiënten. Maar soms wordt het ook hen even te veel, zien we in deze nieuwe vlog. 'Je staat opeens stil en beseft: dit gebeurt écht.'

Bekijk hier de vlog:

Het is de derde werkdag van verpleegkundige Janine Nieuwenhuis in het Nijmeegse CWZ Ziekenhuis. Een werkdag die bij haar en haar collega's hard binnenkomt. 'Vandaag was echt een emotionele achtbaan', zegt ze bij thuiskomst in de vlog.

In de ene kamer ligt iemand te vechten voor zijn leven. In de andere kamer slaat de behandeling niet aan. 'De adrenaline giert door je lijf. Je zit in zo'n rollercoaster met z'n allen.'

Afscheid

'Coronapatiënten liggen helemaal alleen te vechten.' Janine vertelt in de vlog hoe ze twee familieleden die allebei op de afdeling lagen, moest helpen om afscheid van elkaar te nemen. 'Daar zijn wij emotioneel natuurlijk ook heel erg van onder de indruk.'

De tranen vloeiden aan het einde van de dienst, toen ze samen met een psycholoog en het hele team gingen zitten. 'Je bent gewoon een mens en het raakt je zo ontzettend. Het is zo bizar. Hoe kan dit? Wat gebeurt hier? Ik heb er geen woorden voor.'

Even praten

Ook in Apeldoorn en Zutphen is er een psycholoog die medewerkers bijstaat, zegt IC-arts Anke Kröner van Gelre Ziekenhuizen. Die is iedere dag aanwezig bij een bespreking: 'Even praten met een psycholoog over wat je op een dag ziet, kan heel ondersteunend werken. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar ben het zeker wel van plan.’

Niet alleen het werken met Covid-19-patiënten is zwaar. 'Helaas mogen patiënten geen bezoek ontvangen. Familieleden moeten we buiten de deur houden. Dat voelt heel onnatuurlijk voor ons.'

Soms zou Kröner wat meer afstand willen nemen. Dat kan als ze thuis is, net zoals dat voor haar collega's geldt. Maar het is dan altijd maar voor even: 'Het moeten ontspannen, precies op een gegeven moment, maakt het ook weer heel moeilijk.'

Op de IC van Gelre Ziekenhuizen zijn ze nog altijd heel hard op zoek naar personeel met IC-ervaring, zegt Kröner. Ze heeft daarom een oproep geplaatst op hun Instagram-account.