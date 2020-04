Theater Maarten haalt de beste talenten naar boven

Vijf jaar werkt Maarten Schraver bij MOMO theaterwerkplaats in Ede. Hij noemt zich met trots creatief hulpverlener. 'Het naar boven halen van de talenten, die mensen met een verstandelijke beperking hebben, is het mooiste wat er is.'

Een grote gele bus rolt de straat in. Bewoners van De Bergveste in Ede kijken ademloos toe. Veel hebben een verstandelijke beperking. Drie mannen klimmen op het dak van de bus. Een verrassingsoptreden met gedichten, liedjes en verhalen vertellen galmt over het plein. 'Als de cliënten door corona niet naar ons kunnen komen, komen wij naar de cliënten', zegt Maarten van MOMO theaterwerkplaats. Er wordt genoten.

Beluister hier het radio-fragment (tekst gaat daaronder verder):

Sociaal pedagogisch hulpverlener. Dat is Maarten. Maar wel een bijzondere; 'Ik kan als creatief hulpverlener het beste mijn ei kwijt, vindt Maarten. We werken een jaar aan een MOMO-optreden. De deelnemers, die allemaal een beperking hebben, betrekken we van begin tot eind in het proces. Van script maken tot decors bouwen: iedereen kan zijn talenten ontplooien. Dat moet door de coronacrisis nu anders. We gaan naar de mensen toe om ze een hart onder de riem te steken.'

'Elk optreden is een verrassing'

'Elk optreden is een verrassing, elk optreden is pure improvisatie', zegt Maarten die zichtbaar geniet van de show die ze geven voor de deur van De Bergveste. Een kolfje naar zijn hand. Zijn hobby is filmmaken. Die talenten kan hij goed kwijt sinds hij vijf jaar geleden stage kwam lopen bij de theaterwerkplaats. Hij is er direct gebleven, zo leuk vindt hij het.

Ondertussen is er een swingende massa ontstaan op de straat. Ook de bejaarde overburen komen uit hun huis om het optreden mee te maken. Het enthousiasme is zo groot dat er enkele keren gewaarschuwd moet worden om toch vooral 'die anderhalve meter in acht te nemen'. Na een half uur is het optreden ten einde. De mensen van De Bergveste hebben zichtbaar genoten. Net als Maarten, de creatieve hulpverlener.