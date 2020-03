Pro Persona maakt ruimte voor corona en verhuist kliniek in Tiel

Pro Pro Persona in Tiel maakt op verzoek van Ziekenhuis Rivierenland plaats voor de eventuele opvang van coronapatiënten. De kliniek voor oudere mensen met psychische problemen aan de Siependaallaan verhuist daarvoor permanent naar Nijmegen.

Mensen verblijven doorgaans maximaal zes weken in deze kliniek. Momenteel zijn er dertien patiënten. Zij verhuizen naar een vestiging van Pro Persona in Nijmegen. Met nieuwjaar werden de bewoners van Siependaal ook geëvacueerd naar Nijmegen, na een brand.

Een woordvoerder laat weten dat de verhuizing nu definitief is. De organisatie was al van plan de kliniek naar Nijmegen te halen om efficiënter te kunnen werken. Dit is nu vervroegd.

Plek voor veertig coronapatiënten

Pro Persona blijft wel gewoon actief vanuit het gebouw in Tiel voor onder meer de ambulante zorg aan mensen met psychische problemen. Met de GGZ en Ziekenhuis Rivierenland wordt gesproken over het realiseren van lokale opvang voor mensen die dat acuut nodig hebben. Nu gaan deze mensen meestal naar Arnhem of Nijmegen.

De ruimte van de kliniek aan de Siependaallaan kan als het nodig is geschikt worden gemaakt voor veertig coronapatiënten die niet per se in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden.