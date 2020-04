Geen paasvuren dit jaar en dat heeft gevolgen: 'Traditie staat mega onder druk'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'De traditie staat mega onder druk', laten de organisatoren van het paasvuur in Meddo en Zieuwent weten. Vorig jaar speelde de droogte hen bijna parten, dit jaar zet de coronacrisis een streep door het evenement. Daarnaast is er ook nog het stikstofverhaal, waardoor er steeds strengere eisen gelden.

Teleurstelling is groot

Dat alles bij elkaar zet de organisatoren aan het denken. 'Het moet ook leuk blijven', vertelt Gijs Reukers van het paasvuur in Zieuwent. Normaal gesproken is men daar nu druk aan het bouwen. Een traditie die al zo'n 100 jaar leeft in het dorp. 'We zagen het natuurlijk al wel aankomen, maar de teleurstelling is groot.'

Wekenlang bouwen en vervolgens genieten van het vuur, dat is waar de vrijwilligers graag mee bezig zijn. Maar de laatste jaren is Reukers naar eigen zeggen noodgedwongen veel bezig met randzaken. 'Er is eigenlijk elk jaar wel iets. Jaren geleden moesten we beton storten omdat er giftige stoffen in de grond zouden lekken. Nu hebben we het stikstofverhaal. Je bent zo een maand bezig om alle papieren in te vullen.'

Al met al denkt Reukers dat de paasvuren het de komende jaren lastig krijgen. 'Landelijk gezien wordt het ons de komende jaren denk ik heel moeilijk gemaakt.' Het wordt er daardoor niet makkelijker op vrijwilligers te vinden. 'Ik hoop dat mensen ons blijven steunen in wat we doen. Dat mensen ons af en toe komen helpen, niet eens financieel. Maar vrijwilligers, die zijn hard nodig.'

Buffers raken op

Dat het feest niet doorgaat heeft ook financiële consequenties. 'We hebben wel veel uitgaven gedaan, maar er komt niks binnen.' Vorig jaar viel het aantal bezoekers in Zieuwent tegen, vermoedelijk omdat pas last-minute werd besloten dat het vuur mocht worden ontstoken, in verband met de droogte. 'Minder mensen en dus minder inkomsten in de melkbussen.'

Ook zitten de paasvuren met het ingezamelde snoeihout in hun maag. In Meddo, waar met Pasen het Vuurfestival wordt gehouden, ligt al een stapel van 9 meter hoog en 40 meter breed. 'Het liefst steken we het zo snel mogelijk aan, we willen ervan af', vertelt voorzitter Roy Heesen.

Het is wederom te droog

Aanvankelijk zouden de paasvuur in Meddo en Zieuwent afgelopen week, in overleg met de gemeente, in de fik gaan. Zonder publiek en volgens alle richtlijnen van het RIVM, maar dat kan niet doorgaan. 'We kregen het bericht dat het te droog is. Dus nu moeten we het hout tot nader orde laten liggen. Of dat kan moet nog besproken worden met de landeigenaar', vertelt Heesen.

Mocht dat niet kunnen dan moet het hout worden afgevoerd, en dat is kostbaar. 'De helft van onze buffer zijn we nu kwijt, als we het moeten afvoeren wordt dat meer.' Volgens Heesen is het belangrijk voor de paasvuren om te weten waar ze de komende jaren aan toe zijn. 'Gaan we ieder jaar te maken krijgen met de droogte? Hoe ver kunnen wij ons evenement dan nog waarborgen? De traditie staat echt mega onder druk.'

Eeuwenoude traditie

De twee grote Achterhoekse paasvuren hopen de eeuwenoude traditie nog lang voort te kunnen zetten. Want paasvuren afschaffen vanwege de risico's of de uitstoot van fijnstof, is volgens Heesen te makkelijk. 'Veiligheid gaat altijd voor, alleen kun je heel veel dingen ook met elkaar oplossen. Het is te makkelijk om te zeggen: het kan niet meer. Je kan ook kijken: hoe kan het toch?'

Reukers hoopt in Zieuwent volgend jaar ook weer 'gewoon' een paasvuur te organiseren. Want een toekomst zonder paasvuren, dat lijkt hem vooral heel kaal. 'Het hele sfeertje van een paasvuur, zo kennen wij Pasen. Daar hoort een tent, een biertje en een mooi vuur bij.'