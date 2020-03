Nieuwe attracties in Ede centrum als oplossing tegen leegstand

De leegstand in het centrum van Ede wordt aangepakt. Er komt een sportschool, een hip wereldrestaurant en misschien ook wel een grote paintball-attractie. Dat meldt Vandenbrink Onroerend Goed, eigenaar van een groot complex aan de Achterdoelen.

Het straatbeeld is nu nog somber, zowat alles staat er leeg. V&D en supermarkt Albert Heijn vertrokken in 2016 al. Woonwinkel Lounge en lunchzaak Bagels & Beans maakten onlangs bekend dat ook zij hun deuren gaan sluiten.

Amusement, geen winkels of woningen

Bert van den Brink, de eigenaar van het complex, is al lange tijd op zoek naar nieuwe huurders. Dat was nog best een klus.

Retailers hebben geen interesse meer in de leegstaande winkelpanden, concludeert hij. 'En woningen zijn hier eigenlijk onmogelijk. De panden zijn te diep dus er is te weinig daglicht.'

Dus focust de vastgoedeigenaar nu op vrije tijd en amusement. 'Het sociale gebeuren', zo noemt hij het.

Verbouwen voor sportschool

De plannen zijn inmiddels heel concreet, er wordt zelfs als verbouwd. Het voormalige V&D-pand wordt geschikt gemaakt voor de sportschool die er - als alles meezit - nog dit jaar gaat komen. Het gaat om sportschool Smartfit. Die keten heeft ook twee vestigingen in Apeldoorn.

De sportschool komt op de eerste verdieping. Op de begane grond staat een wereldrestaurant gepland: De 7 Continenten. Ook het restaurant gaat naar verwachting in het derde of vierde kwartaal van dit jaar open. Met de twee ontwikkelingen is het pand voor iets meer dan de helft gevuld.

Van Den Brink is er erg blij mee. 'Er komt weer reuring in de binnenstad, het wordt weer levendig', zegt hij. Hij wil het hele complex 'omturnen'. 'Denk aan paintballachtige dingen tot escaperooms. Daarover lopen gesprekken, maar die zijn nog heel prematuur.'

Kansen voor kantoren

Mogelijk komen er binnenkort ook hippe kantoren in het centrumgebied van Ede. Dat blijkt uit een ander document, de kantorenvisie van de Regio Foodvalley, waarbinnen Ede met andere omliggende gemeenten samenwerkt.

'Er is steeds meer vraag naar kantoorruimte in het centrum van de verschillende gemeenten', luidt de conclusie. 'Veel moderne kantoorgebruikers willen verschillende functies dichtbij elkaar. Bijvoorbeeld wonen, werken, horeca, recreëren en andere bedrijven. Dit kan vaak juist in het centrum.'

Van Den Brink heeft nog geen aanvragen voor kantoorruimtes ontvangen. 'Maar ik sluit het niet uit.'

