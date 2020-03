Topsporters en corona: deze trainers helpen jou sportief de coronatijd door

'Het zijn gekke tijden, maar we zijn het verplicht naar elkaar om het coronavirus serieus te nemen. Maar dat betekent niet dat je niet kan sporten. Want door hard te lopen en te sporten houd je jezelf fit. En fitheid helpt je om weerbaarder te zijn tegen het virus, dus ga lekker bewegen', zo vertelt trainer Gert Jan Wassink uit Apeldoorn.

En daarbij is hij vrij duidelijk: sporten is goed, maar overdrijf niet. 'Want dat werkt weer averechts. Als je jezelf kapot traint, is je weerstand heel laag. Zorg voor een goede verdeling tussen arbeid en rust. Train als een stoplicht. Als je een zware (rode training hebt gehad), doe dan daarna een groene training (lage inspanning). Zeker niet elke keer een zware.'

Bekijk hier een vlog van Gert Jan Wassink waarin hij jou op weg helpt.

Gert Jan Wassink heeft een eigen coachingsbedrijf. Hij geeft de regionale top rond Apeldoorn training. Maar zelf is hij ook nog atleet en traint hij voor de marathon dit najaar. 'Ik blijf dus ook gewoon lekker mijn rondjes lopen in het bos. Het enige nadeel is dat je niet in een groep kan trainen. Dus op de trainingen die je doet wordt er meer gevraagd van het mentale vlak. Niemand kan nu voor jou in de wind gaan lopen en niemand motiveert je extra.'

'Minder intensief trainen'

En de Apeldoornse hardloopcoach Dennis Licht is normaal zo fanatiek om zijn pupillen te begeleiden op de trainingsbaan bij AV'34. Nu gaat dat even niet, maar dat is geen groot probleem zegt hij.

'Er zijn nu dan wel geen groepstrainingen, dat vind ik ook terecht. Maar we begeleiden wel op afstand nu. Dat betekent dat we bijvoorbeeld online krachttrainingen geven. Zo houden we de mensen toch in beweging. En de looptrainingen gaan gewoon via schema's. Als ze vragen hebben kunnen ze natuurlijk altijd bellen om even te sparren.'

Maar thuis trainen betekent ook dat er geen controle is. En dan willen we nog wel eens wat harder gaan trainen, want anders krijgen we het gevoel dat we niets doen. Maar Licht vindt dat iedereen daar voor op moet passen. 'Je moet rustig trainen. Je kunt nu toch niet gefocust zijn op wedstrijden, dus we kunnen ook wel minder intensief trainen. Wel blijven we natuurlijk aan de fitheid werken, want dat werkt stressverlagend.'

'Niet doorrammen'

En als je dan aan het trainen bent, moet je vooral niet bezig zijn met de tijd. Zo vindt Wassink. 'Je moet nu vrij algemeen gaan trainen. Je moet zorgen dat je fit blijft. Recreatieve lopers zien nu hun doel wegvallen, ze kunnen bijvoorbeeld niet meedoen aan de marathon waarvoor ze aan het trainen waren. Maar je kunt wel zorgen dat je nu wat minder zwaar gaat trainen en wel fit blijft. Dan kun je alsnog sterker worden.'

'Recreatieve lopers kunnen nu hun motivatie verliezen omdat er geen doel is (een wedstrijd), maar je kunt de motivatie ook vinden in jezelf fit houden. Ik weet dat de meeste recreatieve lopers alleen of volle bak gaan, of niet. Zij kennen meestal geen hard of zacht. Maar ik weet dat het belangrijk is om niet door te rammen nu.'

'Start samen met trainen'

En als je nou de motivatie verliest om te gaan lopen, dan heeft Dennis Licht nog wel een tip. 'Ga niet samen trainen, maar spreek wel af om bijvoorbeeld samen te starten. Ieder vanuit zijn eigen huis, maar dan voel je wel wat meer druk. Je moet gewoon heel creatief zijn in deze tijd. Maar ik wil wel benadrukken: volg de richtlijnen van het RIVM en houd afstand.'