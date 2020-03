Welke conclusies kunnen we trekken uit de coronacijfers van het RIVM?

Volgens de laatste cijfers van het RIVM is het aantal besmettingen in Nunspeet 186,7 per 100.000 inwoners. Dat getal ligt veel hoger dan bijvoorbeeld Apeldoorn (36,6) of Arnhem (39).

'Om die cijfers goed te kunnen interpreteren moet je in de eerste plaats rekening houden met de omvang van de gemeente', legt Tanja Traag van het CBS uit. 'Daarom worden de cijfers omgerekend naar aantallen per 100.000 inwoners. Dat betekent voor gemeenten die geen 100.000 inwoners hebben, dat dat getal ook veel hoger wordt dan het absolute aantal gevallen in die gemeente. En dat is wel belangrijk om te begrijpen.'

Absolute besmettingen

Want het absolute aantal besmettingen is in Nunspeet op dit moment 52. En dat is juist weer minder dan bijvoorbeeld Apeldoorn (60) en Arnhem (63). Om een trend te zien, zou je dus vooral moeten kijken naar de toename van de cijfers.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Wanneer je iets wil zeggen over de toename in een gemeente dan kun je dat uitrekenen', vervolgt Traag. 'Het percentage zal de ene dag hoger zijn dan de ander dag. Maar daarbij moet je je realiseren dat een toename van 1 naar 2 net zozeer een verdubbeling is als van 20 naar 40. Terwijl dat toch van een andere orde van grootte is.'

Testen

Er is nog een element dat meespeelt: niet iedereen wordt getest. En ook dat maakt de cijfers weer wat minder duidelijk.

'Mensen worden getest als ze in de risico groep zitten, wanneer ze ernstig ziek zijn of in de zorg werken', zegt Traag. 'Op het moment dat je het aantal geteste mensen verandert - wanneer je breder gaat testen - dan verandert ook de interpretatie van je cijfers. Verder is het zo dat er wat discussie is over het feit of iedereen die overlijdt ook getest wordt of ze al of niet corona hadden. Ook dat is belangrijk om te weten, en dat is nu nog enigszins onduidelijk. Kortom: wil je deze cijfers duiden, dan zijn er een aantal factoren waarmee we rekening moeten houden. En dat is niet altijd gemakkelijk en daar moeten we dus enigszins voorzichtig mee zijn.'