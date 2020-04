Zutphense coronahoester acht weken de cel in

Een 'coronahoester' uit Zutphen is woensdag tijdens een snelrechtzitting in Arnhem veroordeeld tot acht weken cel. Ook moet hij een schadevergoeding van 400 euro betalen.

De 46-jarige man uit Zutphen werd in Apeldoorn opgepakt nadat er een melding voor huiselijk geweld was geweest. Woensdag is hij door de rechter veroordeeld voor belediging en bedreiging. Hij heeft tegen agenten geroepen dat ze 'sjappies' zijn en vroeg of ze niks beters te doen hadden dan hem aanhouden. Vervolgens hoestte hij de agent in het gezicht en riep daarbij: 'Ik hoest jullie nog eens in het gezicht omdat ik hoop dat jullie er ziektes van oplopen.'

De rechtbank zegt nu een hogere straf op te leggen dan normaal, omdat agenten een groter risico lopen in deze tijd. 'De belediging en bedreiging zijn dan ook ronduit asociaal', aldus de rechter.

Harde aanpak misbruik corona

Het Openbaar Ministerie treedt stevig op tegen mensen die misbruik maken van de coronacrisis. Het gaat dan niet alleen om dreiging met besmetting van en agressie tegen hulpverleners, toezichthouders, politieambtenaren en winkelpersoneel. Ook oplichting en fraude, bijvoorbeeld handel in nepmedicijnen en verkoop van ondeugdelijke middelen zoals mondkapjes, en verspreiding van nepnieuws wordt hard aangepakt.

Gevangenisstraffen

'Mensen die misbruik maken van de coronacrisis riskeren gevangenisstraffen', waarschuwde het OM al eerder. De rechter heeft al in meerdere gevallen een celstraf opgelegd. Zo veroordeelde de politierechter in Den Haag een man tot 10 weken cel, omdat hij expres agenten in het gezicht hoestte en zei het coronavirus te hebben. In Utrecht werd in een vergelijkbare zaak vier weken gevangenisstraf opgelegd.

Naast de man uit Zutphen, staat ook een 32-jarige man uit Biddinghuizen terecht in Arnhem. Hij werd opgepakt in Almelo, waar hij met een man uit Borne op stap was. Hij zou bij zijn aanhouding 'fuck corona' hebben geroepen en toen een agent hebben bespuugd.