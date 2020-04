Twee 'coronahoesters' voor de rechter

Twee vermeende 'coronahoesters' staan woensdag terecht in een snelrechtzitting in Arnhem. De verdachten uit Zutphen en Biddinghuizen hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) gespuugd en gehoest naar agenten.

Een 46-jarige man uit Zutphen zou in de richting van agenten hebben gehoest en daarbij iets hebben gezegd over ‘ziektes’. Dat zou zijn gebeurd toen de politie hem wilde aanhouden op verdenking van huiselijk geweld.

Harde aanpak misbruik corona

Het Openbaar Ministerie treedt stevig op tegen mensen die misbruik maken van de coronacrisis. Het gaat dan niet alleen om dreiging met besmetting van en agressie tegen hulpverleners, toezichthouders, politieambtenaren en winkelpersoneel. Ook oplichting en fraude, bijvoorbeeld handel in nepmedicijnen en verkoop van ondeugdelijke middelen zoals mondkapjes, en verspreiding van nepnieuws wordt hard aangepakt.

Gevangenisstraffen

'Mensen die misbruik maken van de coronacrisis riskeren gevangenisstraffen', waarschuwt het OM. De rechter heeft al in meerdere gevallen een celstraf opgelegd. Zo veroordeelde de politierechter in Den Haag een man tot 10 weken cel, omdat hij expres agenten in het gezicht hoestte en zei het coronavirus te hebben. In Utrecht werd in een vergelijkbare zaak vier weken gevangenisstraf opgelegd.

Naast de man uit Zutphen staat vandaag een 32-jarige man uit Biddinghuizen terecht in Arnhem. Hij werd opgepakt in Almelo, waar hij met een man uit Borne op stap was. Hij zou bij zijn aanhouding 'fuck corona' hebben geroepen en toen een agent hebben bespuugd.