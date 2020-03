De wereldreis van Zoë en Jasper werd een grote domper

Ze waren al uitgecheckt bij hun Vietnamese hotel. Nog even bij het zwembad liggen en dan doorreizen naar de volgende bestemming. De droomreis van Zoë en Jasper zou ze nog door Cambodja, Laos, Thailand, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen brengen. Maar dan arriveren er opeens mannen met oranje koffertjes in het hotel. Ze trekken blauwe pakken aan. Dat is foute boel, weten de Nijmegenaren.

Voor veel geld hadden ze zojuist een ticket terug naar huis geboekt. Door het coronavirus viel er niets meer te reizen voor de twee: 'Het land sloot bezienswaardigheden, eilanden, winkels en restaurants. Ook de buurlanden sloten hun grenzen.' Bovendien voelt het duo zich niet prettig meer in Vietnam: 'Als we voorbij liepen, sloegen mensen een arm voor de mond. Ze zijn bang om besmet te raken door buitenlanders. Er hingen zelfs briefjes op de deuren van winkels dat buitenlanders niet welkom zijn.'

Hun vlucht gaat over drie dagen. Dat ze die vlucht ternauwernood zullen halen, weten ze dan nog niet. De mannen in blauwe pakken komen een coronatest afnemen bij Zoë en Jasper. Zijn ze dat verplicht? Dat weten ze niet. Maar zonder positieve test mogen ze niet vliegen, begrijpt het stel. Ze nemen het zekere voor het onzekere: een bloedafname en mond swab volgt. En er gaat een wattenstaafje door de neus.

Paniek slaat toe

Binnen twee dagen krijgen ze de uitslag van de test, is ze beloofd. Ze verplaatsen zich alvast naar Ho Chi Minh-stad, waar het vliegveld is. Een reis van 17 uur. Maar de uitslag laat op zich wachten. Over minder dan één dag gaat hun vlucht. De paniek slaat toe: 'Angst dat je nog langer vast komt te zitten. Als de test positief is, moet je twee weken in quarantaine en mis je ook nog de noodvlucht naar huis.'

Het stel belt met het hotel en met de Nederlandse ambassade. Die kunnen de Nijmegenaren niet verder helpen. Net als de luchtvaartmaatschappij. Op het vliegveld is het uitgestorven. De twee gokken het erop: 'We gingen maar gewoon in de boardingrij staan, hopend dat ze niks door zouden hebben. Maar één of twee minuten voordat we aan de beurt waren kwam het verlossende bericht: de test was negatief!'

Opluchting

De opluchting bij de twee is onbeschrijfelijk. 'In Nederland zijn misschien meer besmettingsgevallen dan in Vietnam, maar je kunt er veel betere zorg krijgen. Hier zijn we verzekerd. Hier hebben we familie en vrienden. Toen we vertrokken hadden we wel van corona gehoord. Maar we hadden nooit kunnen bedenken dat het zó uit de hand zou lopen.'

Hun reis door Azië zetten Zoë en Jasper voorlopig in de ijskast. 'We moeten nieuw werk zien te vinden. We kunnen niet meer bij onze oude werkgevers terecht, vanwege de virusuitbraak. We leven nu van ons spaargeld. Maar we hopen natuurlijk dat we dat kunnen bewaren. Zodat we later, over een jaar of zo, onze droomreis alsnog kunnen maken.'