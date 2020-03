Iedere coronapatiënt op de IC, is dat wel wenselijk?

Dat is niet omdat er geen plek is of omdat de huisarts dat niet wil. 'Maar omdat ik denk dat dat voor de patiënt gewoon niet goed is, dat die daar zo slecht af is en de kans groot is dat iemand daar komt te overlijden zonder dat daar iemand bij mag zijn. Dat wil je toch niet? Als ik dat met een grote kans kan voorspellen zal ik zeggen, dat is echt niet verstandig', aldus Veldhoven.

In een nieuwe richtlijn die onder meer in het Radboudumc wordt gehanteerd, staat dat kwetsbare ouderen vooral thuis of in een verpleeghuis behandeld moeten worden. Dat om eenzaamheid en een onnodig lang herstel te voorkomen. Er is nog geen geneesmiddel tegen corona, en dan kan overlijden bij kwetsbare ouderen heel reëel zijn.

Huisarts Veldhoven benadrukt dat er hoe dan ook goed voor een patiënt gezorgd zal worden. 'We gaan wel goed voor iemand zorgen. Wij blijven net zo goed voor hem of haar zorgen zoals wij altijd doen.'

'Mensen in verpleeghuizen willen niet naar IC'

Mensen met een kwetsbare gezondheid, die zitten veel in een verpleeghuis en ook daar brak de laatste weken regelmatig corona uit. Willen patiënten daar nog naar de IC? Specialist en hoogleraar ouderengeneeskunde Raymond Koopmans maakt maar zelden mee dat iemand nog naar de IC wil.

'Die onderliggende ziektes worden sowieso niet beter. De wens om nog naar een IC te gaan is ronduit zeldzaam bij onze kwetsbare mensen. Er zijn heel veel mensen waarbij symptoombestrijding - pijn, benauwdheid - ook goed is.'

En juist dat kunnen ze volgens Koopmans heel goed in een verpleegtehuis. Bovendien mag er bij het overlijden iemand bij zijn. 'Maar we moeten ook eerlijk zijn; dat is door corona getalsmatig beperkter dan in een normale situatie.'

Toch rijst de vraag: wat als de IC's vol liggen? Moet er dan worden gekozen tussen iemand van 65 en 85? 'Dan is de vraag; wat in het geval van een catastrofale pandemie?', stelt hoogleraar palliatieve geneeskunde Kris Vissers.

Ook hij is verbonden aan het Radboud en vindt dat er duidelijke landelijke instructies moeten komen als de IC's vol komen te liggen. Richtlijnen met gelijkheid en ordening: wie wel en wie niet. 'En daar mag geen enkele discussie over zijn.'

Bekijk hier het gesprek met verslaggeefster Petra Kuzee over de IC's.

Stille sluipmoordenaar

Vissers weet hoe moeilijk het vraagstuk is. 'Als er een explosie is of een groot verkeersongeluk hebben we soms dezelfde vragen: voor wie gaat de helikopter als eerste de lucht in. Dan weten we heel goed wat dan moeten doen, in het geval van corona is het een stille sluipmoordenaar die opduikt wanneer we het niet verwachten, maar die wegblijft wanneer we het verwachten. En dat model is heel spannend. Gelukkig denk ik dat het we nu heel indrukwekkend doen, alle zorgverleners verdienen een applaus', aldus Vissers.

Ouderen met vragen kunnen altijd bellen met de huisarts. 'Ook voor klachten die niets met corona te maken hebben', zegt Veldhoven.

Huisarts Veldhoven: 'Het is niet voor iedereen verstandig om naar het ziekenhuis te gaan'