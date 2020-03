Autistische Sjoerd neemt nummer op met zijn tante

Al jaren geleden vroeg de autistische Sjoerd zijn tante om een nummer over autisme te schrijven. Kimm Boum Bletterman was meteen enthousiast.

'Wat een onwijs fantastische vraag. Ik vind het heel creatief om daarmee te komen. De meeste nummers gaan over I love you so, I can't let you go, en dit is een nummer wat gaat over de belevingswereld van een minderheid van de bevolking en ik denk dat het heel belangrijk is daar bewustzijn op te creëren', legt de tante van Sjoerd uit.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Doe even je ogen dicht en geniet'

De inwoner van Lochem hoopt dat het nummer meer begrip kweekt voor mensen met autisme. Volgens hem is muziek daar het perfecte medium voor. 'Met muziek bereik je heel veel. Ik ken mensen die er zelfs van huilen. Dus als iedereen dit liedje hoort en ziet: doe even je ogen dicht en geniet.'

Door de coronacrisis is de Autismeweek afgelast. Toch gelooft de zangeres en muzikant dat het nummer op een bizarre manier alsnog goed getimed is. 'Iedereen wordt geraakt door dit nummer en ik denk dat het vooral nu belangrijk is om terug te gaan naar jezelf, naar de verbinding, want dat is het belangrijkste nu.'