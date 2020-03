Heerde in onze provincie het zwaarst getroffen door corona

Van alle gemeenten in Gelderland zijn relatief de meeste besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Heerde. 'Het virus treft veel Heerdenaren, niet alleen in ziekte, maar ook in sterfgevallen. Buitengewoon verdrietig', zegt de tweede loco-burgemeester Jan Berkhoff.

In de gemeente zijn veertig besmettingen bekend. Wethouder Berkhoff leidt het gevecht tegen corona, omdat zowel burgemeester Jacqueline Koops als loco-burgemeester Wolbert Meijer ziek zijn. 'Het heeft er alle schijn van dat ze zijn getroffen door corona, gezien de heftigheid waar ze mee kampen op dit moment', vertelt Berkhoff.

Zie ook: KAART | Verspreiding van het coronavirus in Gelderland

Het virus grijpt breed om zich heen in de gemeente. En dat is zorgelijk, zegt hij. 'In alle verzorgings- en verpleeghuizen is inmiddels corona binnen de muren. Dat is heel ernstig. Bij Brinkhoven verleent zelfs het leger hand- en spandiensten omdat veel zorgmedewerkers zijn uitgevallen.'

'Hele hechte gemeenschap'

'Het is niet iets om trots op te zijn, als je koploper in Gelderland bent', vervolgt Berkhoff. Een verklaring heeft hij niet. 'Er is geen bronnenonderzoek op toegepast. Maar het is een hele hechte gemeenschap. Als er in de tijd dat het coronavirus zich onder de mensen bevond, toch nog een aantal bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, in onze kerken, in het hechte verenigingsleven en ook op verjaardagsfeestjes, dan heeft dat zijn verspreidingseffecten gehad.'

Hij wijst erop dat de ouders van veel Heerdenaren in dezelfde gemeente in het verzorgingstehuis zitten. 'Als je die dan ook nog opzoekt, met het virus onder de leden, gaat het hard.'

Bekijk het aantal besmettingen per gemeente. De tekst gaat daaronder verder.

Goed doordrongen van de ernst'

Berkhoff voerde maandagmiddag crisisoverleg met het gemeentelijk beleidsteam, om te kijken hoe de maatregelen die vanuit het Rijk zijn opgelegd lokaal worden uitgevoerd. De inwoners gaan volgens hem goed met de maatregelen om. 'Het was het afgelopen weekend muisstil. Mensen houden afstand.'

Inwoners zijn zich bewust van 'de ernst van deze zaak in Heerde', stelt hij. 'Ze zijn er goed van doordrongen hoe erg dit virus om zich heen heeft gepakt en nog steeds om zich heen pakt.'

Luister het gesprek met Jan Berkhoff op Radio Gelderland terug:

Zie ook: