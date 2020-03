Mogen mijn kleinkinderen op bezoek komen? Vragen en antwoorden over het coronavirus

Ashis Brahma is arts infectieziekten bij de GGD Noord en Oost Nederland. Chantal Bleeker is infectioloog Chantal Bleeker van het Nijmeegse Radboudumc. Zij beantwoordden vandaag onder meer de volgende vragen:

De vragen aan Ashis Brahma

Mijn vader heeft corona en ligt aan de beademing in het ziekenhuis. Vanaf wanneer kan ik veilig zijn huis betreden?

'Na één of twee dagen is het huis absoluut vrij van corona.'

Hoe erg moeten je klachten zijn voordat je in een ziekenhuis wordt opgenomen?

'Dat beoordeelt de huisarts op basis van een groot aantal criteria. Hoe gaat het met je luchtweg? Hoe gaat het met de zuurstofvoorziening in je lijf? Heb je een blauwe tong of blauwe lippen? De huisarts is de poortwachter. Hij bepaalt wanneer de patiënt naar het ziekenhuis moet. Het maakt niet uit of je fit bent of op leeftijd. Het coronavirus kan iedereen enorm hard raken.'

Is het mogelijk om beter te worden als kwetsbare oudere met corona zonder dat je op de intensive care terecht komt?

'Ja, dat kan, maar het is een groot risico. Er zijn hele vitale ouderen die normaal gesproken 105 jaar worden. Als ze corona krijgen, overleven ze dat wellicht ook zonder opname op de intersive care. Maar sommige ouderen maken de keuze niet naar een intersive care te gaan als ze ziek worden. In Almen en Apeldoorn komen nu hospices voor mensen met corona die zonder ziekenhuisopname rustig willen overlijden. Op dit moment krijgt iedereen die een ic-bed nodig heeft en wil blijven vechten een plek op de intensive care. Ook als de patiënt 92 jaar is.'

Je moet niezen in de ellebogen, maar daar kan je vervolgens met je handen komen. Heeft het dan nog zin om in je ellebogen te niezen?

'Ja, want je moet niet met je handen aan je ellebogen zitten. Dat doe je normaal gesproken ook niet zo snel, dus dat moet je nu zeker niet doen.'

Kunnen kinderen het virus overdragen?

'Ja, dat kan, maar kinderen spelen niet de belangrijkste rol in de verspreiding van de ziekte.'

Gaat de politie optreden als een coronapatiënt of één van zijn familieleden de regels van de thuisquarantaine overtreedt?

'We wonen niet in Noord-Korea. Dat zal niet zo snel gebeuren. Bovendien leven we in een maatschappij waar gezond verstand en noaberschap overheersen. Coronapatiënten nemen gewoon zelf die verantwoordelijkheid.'

Maakt het uit of je met koud of warm water je handen wast?

'Nee, dat maakt niet uit. Als je maar lang en goed genoeg je handen wast, mag dat met koud en warm water.'

Hoeveel dagen ben je ziek als je corona hebt met ernstige symptomen, maar nog net niet naar het ziekenhuis hoeft?

'Dat is moeilijk te zeggen. Dat verschilt per individu.'

Hoe zit het met getrouwde paren? Moeten ze in aparte bedden slapen?

'Nee, dat hoeft niet.'

Zouden mijn kleinkinderen gewoon op bezoek kunnen komen?

'Als je gezond bent, zou dat moeten kunnen. Maar denk ook zelf een beetje na. Een grootouder van 52 jaar die helemaal gezond is, is wat anders dan een grootouder van 80 jaar met gezondheidsklachten.'

Is er ook nog positief nieuws te melden?

'Op dit moment ontstaan overal spontaan nieuwe zorghotels voor mensen die thuis wonen, kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Dat is een samenwerking van allerlei instanties en vrijwilligers. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling.'

De vragen aan Chantal Bleeker

Hoeveel mensen worden er beter?

'We baseren ons op cijfers van meldingen aan de GGD's en het RIVM. Het enige dat aan de GGD gemeld moet worden zijn de besmettingen en niet de mensen die weer beter zijn. de cijfers hebben we dus ook niet. Vanuit het Radboudumc hebben we toch al een behoorlijk aantal patiënten kunnen ontslaan.'

Het lijkt of ouderen ten dode zijn opgeschreven als ze het virus krijgen?

'Dat is geen juist beeld. Ouderen horen wel tot de risicogroep. Maar zelfs onder 80-plussers overleeft 85 procent van de mensen het krijgen van het coronavirus.'

Moet iemand met overgewicht op een streng dieet?

'Het is onmogelijk op korte termijn zoveel af te vallen, zodat het risico van overgewicht wegvalt. En een deel van het risico wordt veroorzaakt door een andere afweer. En als je heel snel afvalt, dan wordt je afweer daar zeker niet beter van. We weten overigens onvoldoende van overgewicht als risicofactor. Niet iedereen met overgewicht belandt op de IC op het moment dat die ziek wordt.'

Wordt er niet te veel informatie naar buiten gebracht, want in andere winters overlijden ook mensen aan de griep en daar hoor je niets over?

'Soms dreigen we de balans een beetje kwijt te raken. Maar we moeten niet niet vergeten dat we in een weekend van 21 en 22 maart veel mensen hadden die zich niet aan de maatregelen hielden en die zijn er niet voor niets. Aan de griep overlijden inderdaad mensen, maar daardoor raken ziekenhuissystemen niet overbelast waardoor je op een moment komt dat je misschien geen IC-bedden meer hebt. Je moet steeds de balans zoeken en dat slaat best wel eens door, maar het is ook van belang dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en mensen ervan doordrongen zijn waarom we dat doen.'

Je hoort ook verhalen van jonge en vitale mensen die hartstikke ziek worden, terwijl anderen geen tot weinig klachten hebben. Is er dan toch iets verschillends in afweer bij mensen?

'Op heel veel plekken doen we daar onderzoek naar. Dat weten we helaas nog niet.'

Over de berenjacht waar heel mensen met kinderen aan meedoen. Je moet toch zoveel mogelijk binnen blijven?

'Ja, mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven en grote groepen moet je vermijden. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je kleine kinderen hebt, dat je die af en toe even naar buiten moet nemen om even de energie kwijt te kunnen raken. Let wel op dat je dat niet de hele dag doet en dat je het alleen doet met je eigen kinderen en niet met grote groepen anderen waar kinderen bij zijn.'

Bij welke temperatuur vriest het virus dood en bij welke temperatuur gaat het virus bij warmte dood?

'De precieze temperaturen weten we niet. Verhitten helpt wel om het virus te doden. De temperaturen die we nu buiten hebben zijn, denk ik, niet voldoende. Zowel 's nachts als overdag. Daar zijn hogere dag- en lagere nachttemperaturen voor nodig.'

Wordt het virus geneutraliseerd in maag en/of darmen als je het doorslikt, bijvoorbeeld bij een loopneus?

'In de maag zou heel goed kunnen. Er zijn mensen die maag- en darmklachten krijgen door het virus dus waarschijnlijk kan het maag- en darmstelsel worden aangetast door het virus. Waarschijnlijk wordt het grootste deel van het virus op deze manier doodgemaakt.'

Mondkapjes op straat in Spanje, maar hier niet. De horeca verkoopt eten zonder mondkapje. Leg het nog eens uit?

'Een mondkapje helpt vooral als je zelf ziek bent en je mensen dan niet besmet. Maar wie ziek is, moet gewoon binnen blijven en dan heb je ook geen mondkapje nodig. Misschien dat je een klein beetje het verspreiden tegenhoudt als je het mondkapje draagt, maar daar hebben we helaas geen miljoenen van. Dus als je die dan op straat gaat dragen dan gaan we echt tekorten krijgen in de zorg en dat willen we niet.'

Kan het zijn dat je corona hebt gehad en dat je dat niet hebt gemerkt?

'Helemaal niets merken, dat is onwaarschijnlijk, maar we weten wel dat er mensen zijn die maar heel weinig klachten hebben gehad. Maar een paar dagen hoofdpijn hebben gehad of een beetje een grieperig gevoel of geur- en smaakverlies.'