Even geen corona: dit was er vandaag nog meer in het nieuws

Het was ijskoud

Het was de koudste nacht in Nederland in meer dan een jaar tijd. Het weerstation in het Achterhoekse Hupsel noteerde vanochtend een minimumtemperatuur van 6,6 graden onder nul. Volgens weerman Leon Saris van Weerplaza is de kou voorlopig nog niet uit de lucht. Komende nacht kan het kwik volgens hem nog verder dalen.

Foto: Pixabay

'Grensoverschrijdend gedrag bij toneelgroep'

Bij Toneelgroep Oostpool in Arnhem hebben onlangs vier personen een melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om zaken die zich afspeelden tussen 2011 en 2015. Het toneelgezelschap laat een extern bureau een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

Foto: Omroep Gelderland (archief)

Man mishandeld in bijzijn van zoontje

Een man kreeg zondagavond klappen op een pechhaven in Zutphen. Zijn zoontje was getuige van de brute mishandeling, die hem een botbreuken in zijn gezicht opleverde. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Rieten kap in de hens

Of het door de droogte komt is niet duidelijk, maar maandag ging voor de tweede keer in korte tijd een huis met rietkap in vlammen op. Dit keer was het raak bij een boerderij in Nederhemert. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

Egel overleeft verwoestende brand

Tussen al het leed kwam maandag ook wat positief nieuws: een egel heeft een verwoestende brand in Aalten overleefd. De brandweer trof het verschroeide beestje aan in de schuur. Zijn stekels waren behoorlijk verbrand en ook had het dier rook ingeademd, maar verder leek de egel geen verwondingen te hebben.

