Scholen in spanning over verlenging coronamaatregelen

Of de coronamaatregelen die tot 6 april zouden gelden, worden verlengd wordt dinsdagavond bekendgemaakt. Maar veel scholen houden er al rekening mee dat ze voorlopig nog alles digitaal moeten doen. Zo ook bij het Dorenweerd College in Doorwerth. 'In de geruchtenmolen wordt tot de meivakantie of tot 1 juni genoemd', verzucht rector Gabri Maessen.

'Het zijn lessen in nederigheid', zegt de rector. 'Waar we vroeger soms mopperden over de reguliere gang van zaken, zien we nu dat dat zo slecht nog niet was.'

'We missen de leerlingen'

Op zijn school wordt nu, net als op de meeste middelbare scholen, online lesgegeven en contact gehouden met leerlingen. 'We missen de leerlingen', hoort Maessen veel van docenten. 'En zelfs de leerlingen missen hun leraren. En natuurlijk hun medeleerlingen.'

Het Centraal Schriftelijke Eindexamen was al door de overheid afgeblazen, maar om een zo goed mogelijk oordeel te kunnen geven of leerlingen geslaagd of gezakt zijn, mochten tot nog toe de schoolexamens wel doorgaan.

Het Dorenweerd College had ze al uitgesteld tot 8 april om die dan uit te smeren over 2,5 week in plaats van de ene week waarin ze het normaal gesproken doen. 'Daarmee willen we de leerlingen letterlijk en figuurlijk de ruimte geven om het zo goed mogelijk te doen.'

Militaire operatie

Maessen verwacht dat die examens wel door kunnen gaan. 'Daar gaan we vanuit. Maar het zou in theorie kunnen zijn dat de overheid de maatregelen verder aanscherpt. Dat hopen we natuurlijk niet. Het was al een soort militaire operatie om dit zo te organiseren.'

De mondelinge examens waren intussen al van start gegaan. Met 2 of 3 leerlingen per dag en op meer dan 1,5 meter afstand. Het zijn onzekere tijden, zegt Maessen. 'Maar het maakt ook creatief.'