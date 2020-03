WK BMX op Papendal moet wijken voor Olympische Spelen

Door de verplaatsing van de Olympische Spelen naar de zomer van 2021 moet er een andere datum worden gevonden voor het WK BMX op Papendal. 'We staan in contact met de internationale wielrenunie UCI, maar concreet is er nog niets', zegt eventmanager Laurens van Waardenburg.

Het WK voor de fietscrossers, dat dit jaar eind mei in Houston zou worden gehouden, werd al uitgesteld vanwege de coronacrisis. Of er volgend jaar op Papendal om de wereldtitels wordt gestreden hangt ook af van wat er met dat evenement gebeurt. 'Als dat nog dit jaar plaatsvindt zouden wij volgend jaar het WK misschien in mei kunnen houden, al is dat wel kort dag', aldus Van Waardenburg.

In mei is het sportcentrum in Arnhem al jaarlijks het decor van een wereldbekerwedstrijd. Van Waardenburg: 'Een WK is natuurlijk veel groter, maar zenuwachtig worden we er niet van. Een andere optie is dat Houston verhuist naar 2021 en wij het WK van 2022 organiseren. We zijn in ieder geval pro-actief bezig richting UCI en hopen binnen een week of twee meer duidelijkheid te krijgen.'

