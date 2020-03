Ruim 100 nieuwe coronabesmettingen in onze provincie

Het aantal inwoners van Gelderland dat het coronavirus heeft opgelopen is in 24 uur tijd met 107 toegenomen. In totaal zijn er nu 1377 positieve tests in onze provincie afgenomen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

De groei is kleiner dan in de afgelopen dagen. Zo kwamen er zondag nog 182 bevestigde besmettingen bij en een dag eerder 135. Het werkelijke aantal patiënten met het coronavirus ligt overigens hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

Heerde relatief zwaarst getroffen

In onze provincie zijn nog altijd veruit de meeste besmettingen in Nijmegen (197). Als er rekening wordt gehouden met het aantal inwoners van een gemeente, is Heerde met 40 gemelde besmettingen het zwaarst getroffen. Berg en Dal en Nunspeet volgen op de tweede en derde plek.

Zie ook: KAART | Verspreiding van het coronavirus in Gelderland

In heel het land zijn 11.750 gevallen bekend. Noord-Brabant blijft de koploper en ook in Noord- en Zuid-Holland zijn er meer besmettingen in onze provincie.

In Brabant is een afnemende trend te zien in het aantal ziekenhuisopnames. In onze provincie zijn er volgens het RIVM echter relatief veel, net als in Noord- en Zuid-Holland en Limburg.

Zie ook: Ons liveblog over alle ontwikkelingen rondom het coronavirus