Evelien geeft les aan asielzoekers

Dit is Evelien Wekker. Ze is 60 jaar en woont in Arnhem. In deze tijden van corona doet ze aan Les op Locatie, een online lesprogramma Nederlands voor asielzoekers. In tijden zonder corona wordt de taalles gegeven in cultureel centrum Rozet in Arnhem, want Evelien houdt van menselijk contact en gezelligheid.

'Ik was 16 jaar toen ik vanuit Suriname naar Nederland kwam, dus ik kan me goed verplaatsen in mensen die naar Nederland gevlucht zijn en hier de taal en de gebruiken willen leren', vertelt Evelien.

Zelf sprak ze wel Nederlands, dus als ze een vraag had kon ze die stellen. Bovendien werd er na aankomst in Nederland in de familie alleen nog maar Nederlands gesproken. In de lessen die ze geeft vindt Evelien humor en gezelligheid belangrijk. 'Ik maak graag grapjes over mijn afkomst en mezelf. Je moet jezelf en je eigen land met met humor bekijken. Dat breekt het ijs en zorgt voor een klik.'

Vrijwilliger in hart en nieren

Wekker is 22 jaar geleden begonnen met de taallessen aan asielzoekers. 'Ik was niet gecertificeerd, maar na drie lessen zei mijn begeleider dat ik een natuurtalent was', zegt Evelien trots.

'Sindsdien doe ik het met veel plezier. Mijn ding is kennis van de Nederlandse maatschappij koppelen aan het leren van de Nederlandse taal. Ik volg alles op het gebied van nieuws en ontwikkelingen. Ik neem krantenknipsels mee naar de lessen zodat we die kunnen bespreken. Zo leren cursisten niet alleen Nederlands, maar tegelijk ook van alles over dit land.'

Bord en krijt

'Ik ben niet zo digitaal, hou meer van bord en krijt, dat is ook gezelliger', zegt de Arnhemse. Maar nu we in tijden van corona leven heeft ook Evelien de digitale wereld omarmd.

'Samen met mijn man hebben we thuis van de woonkamer een studio gemaakt en van de slaapkamer een regieruimte. Daar neem ik één keer in de week de les op, en die zet ik dan op YouTube. Ik heb er nu twee gedaan en het wordt steeds makkelijker. Ik denk dat ik straks, na het coronavirus, doorga met de filmpjes. Want ik voel me bevoorrecht en wat je hebt moet je delen met zoveel mogelijk andere mensen.'