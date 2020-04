Koken in oorlogstijd: chocoladevla

Het was geen feest als het om eten en drinken ging in de Tweede Wereldoorlog. De hoeveelheid en variatie aan ingrediënten liep in de loop van de oorlog sterk terug. Daardoor werden mensen vindingrijk en gingen ze flexibel met voeding om. Culinair historicus Manon Henzen deelt de komende weken elke dag een recept van een bijzonder gerecht uit de Tweede Wereldoorlog. Vandaag: chocoladevla.

Het grootste deel van de oorlog was er voldoende voedsel verkrijgbaar. Desondanks hebben mensen flink gehamsterd. De voorraadkast tijdens de oorlog stond onder andere vol met voedsel in blikken en glazen potten.



In de zomer van 2018 werd in Nijmegen een voedselvoorraad uit WOII gevonden. Maar liefst 100 potten, blikken en dozen met onder andere asperges, boontjes, jam, honing, koffie en havermout kwamen tevoorschijn achter holle ruimtes achter rolluiken.

In oorlogskookboekjes zie je onder andere veel recepten met tomatenpuree en gecondenseerde melk. Maar ook cacao, een overzees product, komt aardig wat keren voor. Het is dan ook een ideaal hamsterproduct.

Recept chocoladevla

Benodigdheden:

1 blikje gecondenseerde melk

600 ml melk

30 gram cacaopoeder

50 gram maïzena

paar handjes hazelnoten

Bereiding:

Doe de gecondenseerde melk met 500 ml van de melk in een pan en breng aan de kook. Draai het vuur laag.

Meng cacaopoeder en maïzena door elkaar in een kom. Voeg daar de resterende koude(!) melk aan toe en roer goed door elkaar totdat er geen klontjes meer zijn. Voeg dit toe aan de pan op het vuur en meng met een garde goed door elkaar.

Laat het een paar minuten doorkoken totdat het de dikte heeft van vla.

Giet de vla in een kom of in kleine kommetjes en laat opstijven in de koelkast.

Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan of in de oven. Laat ze iets afkoelen. Hak ze grof.

Serveer de vla met de gehakte noten er overheen gestrooid.

Manon heeft het tot haar missie gemaakt om culinaire geschiedenis op de kaart te zetten, omdat zij het bijzonder jammer vindt dat er zoveel mooie ingrediënten, smaakcombinaties, recepten, kooktechnieken en kennis verloren zijn gegaan. Benieuwd naar meer historische recepten van Manon Henzen? U vindt ze hier.