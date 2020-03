Voetbalseizoen zonder publiek uitspelen, vindt directeur van NEC een goede optie

Het is nog volkomen ongewis of en wanneer het voetbalseizoen wordt afgerond.

Dinsdag na het bekend maken van de kabinetsmaatregelen volgt er waarschijnlijk meer duidelijkheid. Eén van de opties die steeds serieuzer wordt overwogen, is het seizoen uitspelen zonder publiek. In dat plan kan algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC zich wel vinden.

'Al is het belangrijkste dat de gezondheid het moet toelaten, zowel van spelers als van stafleden. En het voetbal moet zich ook niet als enige onttrekken binnen de maatschappij, want we praten hier zeker niet over een vitaal beroep.'

Van Schaik plaatst het dan ook in een ander perspectief. 'We zouden een maatschappelijke functie kunnen vervullen. Voetbal is wel een massamediale sport. Als dit nog weken zo doorgaat, is de kans groot dat de verveling nog meer toeslaat, zeker voor jongeren. En kijk ook naar sociale effecten als depressie en alcoholisme. Dan kan voetbal op televisie toch voor afleiding zorgen.'

Geen publiek

'Het moet dan wel zonder publiek. Dat is niet fijn, maar we kunnen dan wel een sociale betekenis hebben, een invulling van de dagbesteding van mensen. En hoeven dan ook niet vast te houden aan weekends. We kunnen iedere dag van de week een programma in de ere-en eerste divisie plannen. Daar moet iedereen creatief in meedenken. Het is ook goed voor de binding met de supporters.'

'En Fox, dat nu de televisiegelden doorbetaalt, kan dan ook weer wat terugverdienen en het aantal abonnementen weer opvijzelen. Maar centraal staat dat het verantwoord moet zijn wat betreft ieders gezondheid. We zouden dan net zoals in Zuid-Korea iedereen die het stadion inkomt eerst moeten temperaturen.'