Hartverwarmende actie voor minderbedeelden slaat aan

'We hebben de eerste dagen een enorme aanloop gehad. Er zijn veel mensen die op dit moment iets nodig hebben, omdat ze het zelf niet kunnen halen of er de financiële middelen niet voor hebben', zegt Omar Ahbouk van de gelijknamige kickboksschool in Arnhem.

'Het begon met een noodoproep van een alleenstaande moeder uit Wijchen', vertelt Mimoum Ahbouk. 'Met vrienden hebben we meteen voor 250 euro aan boodschappen gebracht en dat voelde echt heel goed', aldus de eigenaar van Kickboxing Nijmegen die trots is op de samenwerking tussen beide steden.

De corona-crisis heeft me aan het denken gezet Omar Ahbouk

Samen met zijn broer en nog een derde kickboksschool in Venray hopen de mannen meer gezinnen te bereiken die het op dit moment erg moeilijk hebben.

'Ik weet zeker dat er meer mensen hulp nodig hebben, het is een taboe, maar juist nu willen mensen graag helpen, neem dat ook aan zou ik willen oproepen en kom je voedsel halen', zegt Omar Ahbouk. 'De coronacrisis heeft me aan het denken gezet, juist nu moeten we elkaar helpen.'

Samenwerking met Islamitisch Cultureel Centrum

De verzamel- en afhaalplaats voor producten is inmiddels verplaatst van de Arnhemse kickboksschool naar het Islamitisch Cultureel Centrum Nour Al Houda in Arnhem-Zuid, omdat de aanloop in de kickboksschool te groot werd.

'Het idee is niet dat mensen gratis boodschappen kunnen halen, we willen er voor mensen zijn die het echt nodig hebben, ook als je houdbare producten wilt doneren of wilt helpen met sorteren ben je van harte welkom', besluit Mimoun Ahbouk. Wil jij ook helpen, ga dan naar de site Gelderland Helpt

Het platform Gelderland Helpt zet tv, radio en internet in om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen. In tijden van het coronavirus zetten veel Gelderlanders zich in voor provinciegenoten om elkaar te helpen. Elke werkdag om 17.20 uur worden er hulpvragen beantwoord in de Gelderland Helpt QenA, of kijk op onze Facebookgroep Coronahulp Gelderland Helpt voor initiatieven.