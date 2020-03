Doesburgse 'racebaan' wordt aangepakt

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Al wel 20 jaar klagen omwonenden van het buitengebied over de onveilige situatie. De weg is smal en vaak erg druk. In de spits wordt de route vaak gebruikt door sluipverkeer en in de zomermaanden is het er extra druk vanwege de toeristen.

In de sloot

Volgens omwonenden had de gemeente Doesburg vroeger geen oog voor de problemen van het buitengebied, maar is dit de laatste jaren gelukkig anders. 'Sinds 2017 zijn we bij het maken van plannen voor de weg betrokken en is er ook geld beschikbaar gesteld', vertelt buurtbewoner Jerre Cramer.

Hij woont nog geen 20 jaar langs de weg, maar heeft helaas al wel genoeg ongelukken meegemaakt. ''Regelmatig wordt er iemand van de weg gereden die in de sloot eindigt. Mijn kinderen hebben dit ook al eens meegemaakt. Je houdt als ouder je hart vast. '

De weg wordt de komende maanden vernieuwd en een meter breder gemaakt, krijgt drempels en er wordt gedeeltelijk een fietspad aangelegd. Voor de rest zullen er duidelijke fietsstroken komen en wordt voor de weg duurzaam asfalt gebruikt. Dit kost de gemeente ruim 2 miljoen euro. 'Maar het was ook nodig. De weg was op en daarnaast wordt de weg nu veiliger gemaakt', zegt projectleider Armand Rood van de gemeente Doesburg.

De weg moet in september klaar zijn, mogelijk lukt het iets eerder. De werkzaamheden zullen gefaseerd gedaan worden. Automobilisten die niet aan de weg wonen, worden omgeleid.