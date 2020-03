Petra legt vast hoe mensen massaal binnen zitten

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Het houdt in dat ik allerlei mensen achter het raam ga fotograferen. Iedereen zit op dit moment binnen en als je dan portretfotograaf bent dan denk je: dan ga ik ze maar achter het raam portretteren en het geeft een heel mooi beeld van wat er op dit moment gaande is.'

'Iets moois doen in deze lastige tijd'

De eerste reeks binnenzitters heeft ze inmiddels vastgelegd. 'Gezinnen, mensen die alleen wonen, ouderen in een verzorgingshuis: van alles wat. Ik probeer ook verschillende soorten huizen en ramen te doen, zodat het diverse beelden zijn. Maar tot nu toe is het een afspiegeling van de bevolking van Zutphen, denk ik.'

Normaal gesproken fotografeert Petra in haar studio in Zutphen, maar dat kan momenteel niet. 'Ik kan zitten kniezen thuis of ik kan zorgen dat ik de tijd heel mooi en nuttig gebruik en ik heb voor dat tweede gekozen.'

Voor de serie is Petra maandag bij Huis Welgelegen in Warnsveld. Een woonzorglocatie waar veertien ouderen wonen. Via de telefoon houdt Petra tijdens het foto's maken contact met een medewerker. De bewoners die op de foto willen poseren één voor één voor het raam. 'Met een lieve glimlach of handgebaren communiceren we', vertelt de fotografe.

'Voor ouderen is op de foto gaan ook best bijzonder. Wij zijn gewend, als jongeren, om heel vaak op de foto te gaan. Maar vroeger was dat heel bijzonder. Als er nu een fotograaf voor hun raam staat, is dat een hele bijzondere gebeurtenis.'

Reacties

Petra deelde de eerste kiekjes van haar project via haar Facebook-pagina. Met honderden reacties als gevolg.

De komende tijd gaat Petra door met het schieten van mooie plaatjes van haar stadsgenoten. Ondertussen krijgt ze ook vaak de vraag wat ze met alle foto's wil gaan doen. 'Misschien wordt het wel geëxposeerd, misschien is er wel een leuke sponsor die dat leuk zou vinden. Nee, ik heb nog geen idee, maar er is in ieder geval heel veel aandacht voor. En ook al is dit geen commercieel project, je weet maar nooit wat er hierna weer uit voort komt.'