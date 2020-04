Koken in oorlogstijd: vruchtenmelk

Het was geen feest als het om eten en drinken ging in de Tweede Wereldoorlog. De hoeveelheid en variatie aan ingrediënten liep in de loop van de oorlog sterk terug. Daardoor werden mensen vindingrijk en gingen ze flexibel met voeding om. Culinair historicus Manon Henzen deelt de komende weken elke dag een recept van een bijzonder gerecht uit de Tweede Wereldoorlog. Vandaag: vruchtenmelk.

Net als tegenwoordig dronken we voor de Tweede Wereldoorlog veel koffie en thee. Helaas viel de import van deze producten stil en werd de voorraad die de Nederlandse overheid ingeslagen had in de eerste maanden van de oorlog, onder dwang verkocht aan Duitsland.

Naast koffie- en theebesparingstips en surrogaten werden er ook ‘nieuwe’ drankjes gedronken, zoals kruidenthee (van o.a. lindebloesem, munt, meidoornblad, rozenbottel, bramenblad, kersensteeltjes, kamille, appelschillen en berkenblad). Ook verschenen er recepten voor koude en warme melkdrankjes op smaak gebracht met anijs, vlierbloesem, Onze Lieve Vrouwe bedstro en fruit.

Recept vruchtenmelk

Benodigdheden:

650 ml melk

150 ml vruchtensap*

Eventueel 1 eetlepel basterdsuiker

Bereiding:

Laat de melk en het vruchtensap goed koud worden. Doe beide in een kan of fles samen met de suiker. Roer (of in een fles met dop: schud) flink door elkaar, zodat de suiker oplost en alles goed gemengd is.

*Maak zelf vruchtensap door vers rood fruit (bessen, aardbeien, frambozen, bramen of een combinatie van deze vruchten) schoon te maken en te koken. Doe een klein bodempje water in een pan en voeg het fruit toe. Kook tot het uit elkaar begint te vallen. Druk het fruit door een zeef. Het opgevangen sap gebruik je voor de vruchtenmelk. De vruchtenpulp kun je in je yoghurt doen of mengen met cakebeslag!

Manon heeft het tot haar missie gemaakt om culinaire geschiedenis op de kaart te zetten, omdat zij het bijzonder jammer vindt dat er zoveel mooie ingrediënten, smaakcombinaties, recepten, kooktechnieken en kennis verloren zijn gegaan. Benieuwd naar meer historische recepten van Manon Henzen? U vindt ze hier.