Kijk naar de marathonuitzending van Tuinen van Kleijs

In 2015 werd het programma met Rob Kleijs gemaakt en uitgezonden door Omroep Gelderland, en vanmiddag keert het terug. Tuinen van Kleijs is een serie over tuinen en tuinieren, landgoederen en moestuinen en natuurlijk over Gelderse tuinmannen en vrouwen. Rob bezoekt in elke aflevering een landgoed en een bijzondere (particuliere) tuin.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Daarnaast krijg je in het programma veel tips voor allerlei soorten tuinen. En niet te vergeten de terugkerende moestuin expert Gerdien van Stijn. Ze neemt ons aan de hand en legt uit hoe we deze zomer nog uit eigen tuin kunnen eten! Rob gaat natuurlijk zelf ook aan de slag en dat doet hij in de tuin van Kweekland.

Dinsdagmiddag vanaf 12.00 uur kun je kijken naar het programma over tuinieren. Tot 17.00 uur is Tuinen van Kleijs te zien op TV Gelderland.

De uitzendtijden en de uitzendingen:

12.00: aflevering 1 van 7 april 2015

12.30: Aflevering 2 van 14 april 2015

13.00: Aflevering 3 van 21 april 2015

13.30: Aflevering 4 van 28 april 2015

14.00: Aflevering 5 van 12 mei 2015

14.30: Aflevering 6 van 19 mei 2015

15.00: Aflevering 7 van 26 mei 2015

15.30: Aflevering 8 van 2 juni 2015

16.00: Aflevering 9 van 9 juni 2015

16.30: Aflevering 10 van 16 juni 2015