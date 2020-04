VLOG 1 | Zo wordt corona beleefd in het ziekenhuis

De spanning stijgt in de Gelderse ziekenhuizen: kunnen ze de toestroom van coronapatiënten aan? Lukt het de intensive cares om op tijd meer bedden te regelen? Blijven de artsen en verpleegkundigen zelf op de been? In een serie vlogs doen zorgmedewerkers de komende tijd hun verhaal vanaf de werkvloer in de strijd tegen corona. Vandaag deel 1, geen weekend.

Bekijk hier de vlog:

'We merken dat corona geen weekend heeft', zegt ic-arts Anke Kröner van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. 'Er blijven mensen bijkomen en we hebben nu gewoon niet genoeg bedden.'

'Het was een heftig weekend', zegt ook verpleegkundige Janine Nieuwenhuis, werkzaam op de afdeling longziekten van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. 'Mensen zijn héél erg ziek. Ik ben al 21 jaar verpleegkundige en je vaart eigenlijk altijd op je klinische blik. Maar daar kan je nu niet meer van op aan.'

Groeiend aantal patiënten

Een verdrietig moment voor haar was dat er zaterdag patiënten moesten worden overgeplaatst. 'Naasten konden niet eens afscheid van hen nemen, vanwege het besmettingsgevaar.' In de vlog van vandaag doet arts Kröner een oproep aan mensen met IC-ervaring: 'Ook al is het tien jaar geleden. Meld je, want we hebben je hard nodig.'

De komende weken verwacht het RIVM een enorme piek in het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen. Ziekenhuizen bereiden zich voor, maar weten nog niet of ze de toestroom aan kunnen.Verpleegkundige Janine Nieuwenhuis en arts Anke Kröner zijn twee van de ziekenhuismedewerkers die de komende tijd voor Omroep Gelderland zullen vloggen vanaf de werkvloer.