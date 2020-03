Parkwachter Sonsbeek lag in ziekenhuis met corona: 'Ik wist niet of ik dit aankon'

Hij voelt zich goed, als herboren zelfs. 'Er is een Jeroen van voor corona en een Jeroen erna', zegt hij op Radio Gelderland. Zondag is hij na vier dagen ontslagen uit het ziekenhuis. Nu wachten de parkwachter (46) veertien dagen van quarantaine. 'Ik voel me veel fitter en veel gezonder.'

Glissenaar vindt dat allang best, want hij is blij dat hij er nog is. 'Ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld', zegt hij. 'Donderdag heeft een ambulance me opgehaald. De dag ervoor wilde ik om 17.00 uur al naar bed, mijn vriendin heeft toen de huisarts gebeld.'

Luister naar het gesprek tussen Nieke Hoitink en Glissenaar:

Een röntgenfoto in het ziekenhuis liet aan duidelijkheid weinig te wensen over. 'De officiële uitslag duurt 24 uur, maar ze zagen het al', zegt de Arnhemmer.

Ik dacht: hoe kom ik de nacht door

Mensen aan het bed met mondkapjes, hij heeft er een vage herinnering aan. Wat hij daarentegen nooit zal vergeten is die allesverwoestende hoofdpijn. 'Ik wist even niet of ik het allemaal wel aankon. Op een gegeven moment kreeg ik 's avonds geen paracetamol meer. Toen dacht ik: hoe kom ik de nacht door.'

En opeens zakte de hoofdpijn en knapte hij op. 'Ze zeiden in Rijnstate dat ik de volgende dag misschien wel naar huis kon. En dat mocht. Zondagmiddag was ik weer thuis. Ik heb al weer een beetje lopen opruimen en rommelen rondom het huis.'

Glissenaar heeft 'heel veel respect' voor het personeel van het ziekenhuis in Arnhem. 'Ze werken enorm gestructureerd.' De parkwachter van Sonsbeek bedankt ze allemaal: van ambulancepersoneel tot de schoonmakers. 'Die mensen zijn zo lief, zo aardig. Allemaal.'

