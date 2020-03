Wat vind jij: Zomertijd? Ik heb er geen last van

Van de wintertijd vooruit naar de zomertijd; het is voor velen toch weer even wennen. Voor je gevoel moet je een uur eerder uit bed, terwijl dat uur eerder in slaap vallen een uitdaging kan zijn. Maar wat vind jij: moet je wennen aan de zomertijd of kun je het prima hebben nu je toch thuiszit vanwege corona? Laat het ons weten en stem!

Sommige mensen hebben altijd last van de zomertijd. Je innerlijke klok is toch een beetje de kluts kwijt. Niet kunnen slapen en dan 's ochtends niet kunnen opstaan, geen honger hebben rond etenstijd en kinderen die je met geen mogelijkheid in bed krijgt. De zomertijd kan een lastige omschakeling zijn.

Of hebben de coronamaatregelen het deze keer makkelijker gemaakt, nu mensen vanuit huis werken? Het gebrek aan reistijd naar je werk compenseert dat ene uur dat je mist door de zomertijd en ook aan het einde van de werkdag ben je zo 'thuis'. Dus eten kan wanneer je wilt.

Toch is er ook altijd een groep mensen die nooit last heeft van de omschakeling tussen de zomer- en de wintertijd. Want wat maakt dat ene uur nou uit?

Bij welke groep hoor jij? Vind jij het altijd lastig of juist niet? Of heb je er nooit last van gehad? Laat het ons weten!

