Teler ruilt zijn asperges en prei tegen hortensia's

Het is weer de tijd voor asperges. Maar hoe raak je ze kwijt als de helft van je afzetmarkt, namelijk de horeca, wegvalt. Aspergeteler in De Heurne Gert Smits weet het: ruilhandel.

Door de coronacrisis is het voor Smits improviseren geblazen. De helft van de asperges gaat doorgaans naar de horeca en de rest verkoopt Smits aan particulieren. 'De horeca zit dicht dus dat valt weg', constateert de aspergeteler. 'Het wordt een uitdaging om ze gestoken te krijgen en verkocht te krijgen.'

Door de maatregelen rond corona kan Smits slechts één aspergesteker per kar aan het werk hebben, omdat ze anders te dicht bij elkaar werken.

'Anders blijft er maar wat staan'

De Achterhoeker prijst zich gelukkig, want hij heeft nog werk. Dat is in de horeca wel anders, 'dus we moeten het probleem hier relativeren en de asperges proberen kwijt te raken en anders blijft er een stukje staan voor volgend seizoen.'

Smits krijgt wel hulp vanuit de horeca om het witte goud uit de grond te krijgen, in de personen van koks van Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem. 'Het is een mooie gelegenheid om die mannen het hele verhaal van grond tot mond in zijn werk te laten beleven. Dat kunnen ze straks dan aan tafel weer uitdragen.'

Een simpele klus is dat aspergesteken niet, verzekert Smits. 'Het is relatief zwaar werk, je moet veel bukken. Er gaan al gauw 8 tot 10 in een kilo.'

Hoe gaat hij eigenlijk om met de coronacrisis? Een kwestie van relativeren, vindt Smits. 'Je moet zorgen dat je gezond blijft en de regels in acht nemen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het is zoals het is en je moet positief blijven.'

Hortensia's in ruil voor prei en asperges

Hij verkoopt zijn complete oogst aan de supermarkten, nu de restaurants zijn weggevallen. We gaan wat ruilhandel doen, zegt Smits tot slot. 'We hebben ook prei. Asperges en prei gaan naar de Liemers en vanuit de Liemers komen hortensia's naar hier. Die gaan we hier verkopen. En ook landwinkels in de buurt gaan onze asperges verkopen.'

Ruilhandel, wie had dat gedacht? Misschien aspergeteler Gert Smits wel. 'Al het oude komt terug, hè.'