Onderzoek na melding grensoverschrijdend gedrag bij toneelgroep Oostpool

De vier deden de melding op 18 maart per brief bij de raad van toezicht, zegt zakelijk directeur van Oostpool Michiel Nannen in dagblad Trouw. Het toneelgezelschap laat een extern bureau een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

Stagiairs

'De indieners waren in die tijd stagiair of hadden een tijdelijk contract. De raad van toezicht heeft de brief heel serieus genomen en artistiek directeur Marcus Azzini en mij op de hoogte gesteld', vertelt de directeur.

Nannen gaat in de krant in op de veranderingen in de wijze waarop de culturele sector omgaat met grensoverschrijdend gedrag nadat in de sector eerder onder anderen acteur Jappe Claes, regisseur Ruut Weissman en toneelschooldocent Anne Buurma na beschuldigingen van misbruik moesten vertrekken.

Openheid

Het toneelgezelschap heeft gekozen voor openheid over de melding. 'We kunnen nu laten zien hoe we omgaan met dit soort zaken. Dat kan het beste door open en transparant te zijn. Daarmee benadrukken we het belang van een veilige werkomgeving en dragen we bij aan een mentaliteitsverandering in onze sector. Tegelijkertijd beschermen we de privacy van diegenen die het betreffen.'