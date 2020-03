Coronacrisis slaat nog grotere hiaten in carrière van Büttner en Velthuizen

Velthuizen baalt er flink van. 'Ja, ik ben lang uit beeld en geweest en was net klaar om te gaan spelen bij Telstar en dan gebeurt dit. Echt een klotemoment. Maar ja, alles gebeurt met een reden. Gezondheid staat op één. Het is zoals het is. Ik neem geen enkel risico en kom bijna niet buiten. Ik hou mezelf wel fit, zodat ik er klaar voor ben als de competitie toch nog wordt hervat. Maar niemand weet of dat gebeurt. Misschien krijgen we dinsdag meer duidelijkheid. Maar het moet wel verantwoord zijn, want iedereen ziet die beelden vanuit Italië. Daar word je niet vrolijk van.'

Jonge debutanten

Piet Velthuizen zat al ruim een jaar bij de A-selectie van Vitesse toen Aad de Mos het moment daar achtte. Eerste keus Harald Wapenaar was niet fit en de flamboyante trainer gooide de toen net 20-jarige doelman voor de leeuwen in een uitwedstrijd tegen Heracles. Het werd 2-2 maar Velthuizen trof geen blaam. Hij kreeg later dat seizoen al meer speeltijd en vanaf het volgende seizoen was hij de onbetwiste nummer 1 onder de lat bij Vitesse. In 2008 kreeg ook Alexander Büttner, toen 19 jaar, zijn vuurdoop in een uitduel met FC Twente. Met twee keer geel en dus rood haalde de linksback het einde van de wedstrijd niet. Maar De Mos was enthousiast over het lefgozertje met de lange manen. Alexander Büttner in actie tegen PSV (foto: ANP)

De trainers na De Mos hadden vertrouwen in de talenten en met name onder Theo Bos kwam Velthuizen en Büttner tot volle bloei. De doelman stond zelfs in de belangstelling van Feyenoord en PSV en ook voor Büttner zaten meerdere clubs op de tribune. Velthuizen maakte zelfs zijn debuut in Oranje. Het kon allemaal niet op. Ook Büttner werd uitgenodigd voor een trainingsstage bij het Nederlands elftal, maar tot een interland kwam het niet. Velthuizen op de training van Oranje (foto: ANP)

Buitenlandse avonturen

Uiteindelijk maakten beide spelers hun gewenste buitenlandse transfer. Velthuizen vertrok naar Hercules Alicante en voor Büttner werd een jongensdroom waarheid toen Manchester United zich meldde voor de linksback. Hij was geen vaste waarde, maar maakte wel deel uit van de selectie die in 2013 de voorlopig laatste landstitel pakte in de historie van de club. Maar gebrek aan speeltijd bracht beide spelers bij een volgende club. Velthuizen keerde terug naar Vitesse en Büttner koos voor het grote geld van Dinamo Moskou. Sportief gezien pakte dat minder uit, want na een redelijke start kwam hij minder aan spelen toe en daarom nam hij op huurbasis de wijk naar het Belgische Anderlecht. Na een half jaar in België met redelijk wat speeltijd kwam hij in Moskou niet meer aan de bak. En zo verloor hij voor het eerst een half jaar van zijn carrière.

Buiten beeld

Velthuizen kende na zijn rentree in Arnhem aanvankelijk enkele stabiele jaren. De trainers John van den Brom en Fred Rutten hadden een onvoorwaardelijk vertrouwen in de doelman, maar de komst van Peter Bosz betekende problemen voor hem. De trainer zag meer in Eloy Room en na een blessure van Velthuizen greep die zijn kans. Velthuizen zat anderhalf jaar morrend op de bank en koos toen opnieuw voor een buitenlands avontuur, dat hem met wisselend succes langs Israël en Cyprus voerde. Hij lonkte enkele malen naar een rentree bij Vitesse, maar dat kwam er niet van. Büttner maakte daar ook geen sterke come-back, want hij was in het begin te zwaar en daarom moest hij van Henk Fraser apart trainen. In het eerste half jaar kwam hij vooral tot korte invalbeurten. Het seizoen erop was hij aanvankelijk wel vaste keuze, maar omdat Fraser hem niet fit genoeg vond, werd hij wederom naar het tweede plan verbannen. Alexander Büttner in actie voor de Europa League tegen Viitorul

Na de zomer was hij topfit en opende de linksback ijzersterk onder de nieuwe trainer Leonid Slutskiy. Dat leverde hem zelfs bijna een transfer naar PSV op. En in de winterstop hield Vitesse een transfer naar Fortuna Düsseldorf tegen. De klad kwam er opnieuw in toen Büttner zijn contract weigerde te verlengen en daarna was hij geen vaste waarde meer. Clubloos ging hij de zomerstop in. En met Velthuizen was het niet veel beter gestemd. Via oude bekende Van den Brom mocht hij meetrainen bij AZ en kreeg hij een contract, maar tot speelminuten kwam de eenmalige international niet.

Een jaar zonder speelminuten

In de zomer zochten beide voormalige Vitesse-talenten een nieuwe club. Velthuizen trainde mee bij Willem II, maar kreeg daar geen contract. En Büttner tekende in oktober bij het Amerikaanse New England Revolution. Ondertussen verstreek de tijd, want de Major Soccer League begon pas eind februari. En bij de start kwam Büttner nog niet in actie. Velthuizen zocht naarstig naar een club en belandde bij Telstar. Daar zou hij zijn debuut maken, maar een lichte blessure gooide roet in het eten. En toen kwam de coronacrisis, waardoor het voetbal voorlopig stil ligt. Büttner heeft inmiddels meer dan tien maanden niet gevoetbald en gaat zo uitkomen op een jaar zonder één speelminuut. Bij Velthuizen is het nog schrijnender, want hij speelde zijn laatste officiële wedstrijd in 2017. Beide spelers hadden het zich allemaal toch heel anders voorgesteld, want op deze leeftijd een jaar niet voetballen is verloren tijd. En hun carrières vertoonden de laatste jaren toch al teveel hiaten.

Alexander Büttner was niet bereikbaar voor commentaar.