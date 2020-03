Even geen corona: dit was er nog meer in het nieuws

Wethouder weigert stukken voor onderzoek: 'Je krijgt het gevoel dat ze iets achterhouden'

De Arnhemse wethouder financiën Ronald Paping weigert stukken aan te leveren voor onderzoek, laat rekenkamervoorzitter Arie Teeuw weten. Die wil daarmee de kwaliteit van de jaarstukken vaststellen. 'Je krijgt het gevoel dat ze iets achterhouden', zegt oud-voorzitter Piet van Dijk daarover.

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek en wil onderzoek doen, maar dat wordt bemoeilijkt doordat de gemeente de stukken niet wil geven. Bovendien leidt het niet aanleveren van de stukken tot zoveel vertraging dat het onderzoek zinloos is.

Wethouder Paping geeft deze week uitleg na vragen van de SP. Hij wil daarom nu niet reageren.

Kievietseieren en zeldzame orchideeën

In het nieuwe Apeldoornse stadspark Zuidbroek zijn inmiddels ook de eerste kievitseieren gevonden en groeien zeldzame orchideeën. Natuur en recreatie gaan er hand in hand.

Weilanden en akkers hebben in het gebied plaatsgemaakt voor honderden nieuwbouwwoningen. Een deel in het gebied in het noordoosten van Apeldoorn is ingericht als stadspark. Een groot grasveld wordt er gebruikt als evenemententerrein en er is ruimte voor de natuur. Daar is de toplaag van de voormalige landbouwgrond afgegraven. Op het drassige land groeien nu mossen en zeldzame planten, zoals de gevlekte orchis en de parnassia.

Luister hier naar een reportage over het stadsparkL

Stroomstoring door brand

Rond Kotten bij Winterswijk zaten zondagmorgen 73 adressen zonder stroom. De oorzaak was een brand in een transformatorstation. Dat melden de politie en netwerkbeheerder Liander, na eerdere berichten dat er 838 huishoudens getroffen waren. In de middag waren de huishoudens weer voorzien van stroom.