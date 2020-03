Marlien brengt bus vol taarten om AZC op te fleuren

'Het was eigenlijk een heel spontaan idee van de week', vertelt zij. 'Ik heb veel contacten met mensen van het AZC. Ze zijn best wel geïsoleerd op dit moment en de situatie op het AZC is al niet makkelijk. Toen dacht ik: laten we ze gewoon eens even opfleuren.'

Bekijk hier de video, tekst gaat daaronder verder:

Budding stuurde zo veel mogelijk contacten in haar telefoon een verzoek om mee te helpen. Dat resulteerde in tachtig taarten voor de circa driehonderd bewoners van het AZC. Budding deed daar zelf uiteraard ook aan mee. 'Ik ben helemaal niet zo'n bakster', bekent ze, 'maar ik heb gisteren toch de hele dag in de keuken gestaan.'

Dagelijks leven ligt stil

Met relatief veel mensen op een kleine oppervlakte grijpen de coronamaatregelen binnen het AZC extra hard in, vertelt Daniele Klompmaker. Ze is er programmabegeleider, maar veel activiteiten zijn er momenteel niet. 'Het dagelijks leven voor bewoners ligt gewoon stil', vertelt ze. 'We hebben een fitnessruimte, een computerruimte, een studieruimte; die zijn nu allemaal gesloten. Sportactiviteiten en dergelijke buiten het terrein zijn er ook niet meer. Het is lastig voor ze want ze zitten hier vaak best al een hele tijd.'

De actie van Marlien heeft haar daarom geraakt. 'Ik kreeg een mailtje hierover en dacht: wat bijzonder dat mensen dit willen doen. Gewoon superlief. Ik denk dat dat voor onze bewoners ook heel veel gaat betekenen dat de samenleving hen een hart onder de riem wil steken.'

Een gezamenlijk feestje op het AZC zit er niet in. Om contacten te beperken, worden de taarten later door het personeel op veilige afstand bij de bewoners gebracht. Madelien vindt dat prima. 'Ik wil ze gewoon even wat opfleuren en het idee geven dat er ook mensen zijn die gewoon nog aan hen denken.'