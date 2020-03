Vlaggen uit voor 75 jaar bevrijding Dinxperlo

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten riep inwoners op om op de dag van de bevrijding, 29 maart in Dinxperlo, op 30 maart in Aalten en op 31 maart in Bredevoort, de Nederlandse vlag uit te hangen.

Kijk hier naar de reportage over 75 jaar vrijheid:

Zondag zou het startschot zijn voor 'Samen Vrijheid Vieren', een bevrijdingsprogramma van twee maanden. In Dinxperlo-Suderwick stond alles klaar voor het Grenzland Festival met onder meer een brunch voor 700 mensen. De burgemeesters van twintig Duitse en Nederlandse gemeenten zouden de verbroedering over de grenzen belichamen. Ook zouden er bloemleggingen zijn op de graven van oorlogsslachtoffers op de begraafplaatsen in Dinxperlo, Bredevoort en Aalten.

Juist nu we zoveel beperkingen van onze vrijheid ervaren, is het goed dat we stil staan bij onze bevrijding en al onze verworvenheden en onze welvaart, vindt de burgemeester. 'Juist in deze onzekere tijd beseffen we hoe belangrijk vrijheid voor ons is en hoe we van elkaar afhankelijk zijn. Ook met anderhalve meter afstand kunnen we Samen Vrijheid Vieren'.