Zorgcentrum Doorwerth richt speciaal coronacentrum in

Zorgcentrum Mooi-Land in Doorwerth richt een speciaal Corona Care Centrum in op zijn locatie aan de Utrechtseweg. Op die plek kunnen patiënten terecht die nog in het ziekenhuis liggen, maar daar eigenlijk geen directe zorg meer nodig hebben. Ook patiënten die door hun huisarts of de wijkverpleging worden doorgestuurd, zijn welkom.

Het Corona Care Centrum kan op deze manier de druk in de ziekenhuizen in de omgeving wat verlichten. 'Met name voor ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede, maar we kunnen ook iets betekenen voor het Rijnstate in Arnhem', zegt manager Joeri van Kalleveen van Mooi-Land.

Voorzitter van de Veiligheids –en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, burgemeester Ahmed Marcouch is verguld met de oplossing. “Het is belangrijk dat de druk op de ziekenhuizen, en dan met name de Intensive Care afdeling, beperkt wordt. Het inrichten van dit Corona Care Centrum helpt hierbij. Het aanbod van Vilente is welkom en past in onze zorgketen.”

Druk op ziekenhuizen

Het idee om een geïsoleerd deel van Mooi-Land speciaal in te richten voor coronapatiënten ontstond afgelopen week, zegt Van Kalleveen. Toen werd duidelijk hoe groot de druk op de ziekenhuizen in de provincie is. Inmiddels is in Doorwerth een unit van zo'n tien appartementen vrijgemaakt, waar de zorg voor coronapatiënten geleverd kan worden. Die zorg komt in handen van personeel dat nu al aan Mooi-Land verbonden is. Zij zorgen voor ouderen die spoedzorg nodig hebben of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De al aanwezige cliënten van Mooi-Land bevinden zich op een andere afdeling.

Extra handen

Als er gaten ontstaan op de reguliere afdelingen, hoopt Van Kalleveen een beroep te kunnen doen op mensen met zorgervaring die zich hebben aangeboden als 'extra handen' in de zorg. De laatste weken stroomden de aanmeldingen daar binnen.

De manager verwacht dat de tien beschikbare bedden gauw gevuld zullen zijn. Per dag wordt bekeken hoe de toestroom verloopt. 'We kunnen nog opschalen, in principe kunnen er veertig appartementen beschikbaar komen. Maar dat behelst nogal wat', zegt Van Kalleveen. 'We zouden dan gefaseerd moeten opschalen.'

Steun burgemeester Schaap

Ook burgemeester Agnes Schaap van Renkum steunt het initiatief. 'We zien een toenemende druk op de zorg door een toename van het aantal coronapatiënten in Gelderland. Daar kunnen we niet van wegkijken. Deze crisis moeten we samen doorstaan en dat doen we door elkaar te helpen. Alleen samen krijgen we corona onder controle'.