NEC-speler Bas Kuipers brengt eerste single uit

Hij heeft onder zijn artiestennaam SAB een single uitgebracht met de titel Zeg me wat je wil. Kuipers trad twee maanden geleden spontaan op in een skybox bij NEC. Dat sloeg zodanig aan, dat algemeen directeur Wilco van Schaik hem uitdaagde om het in een studio op de gaan nemen. En zo geschiedde, samen met zijn broer Abe en vriend Lyon, die de beats verzorgde.

'Muzikaliteit zat al wel in de familie. Ik ben een tijdje terug meegegaan met mijn broertje naar de studio', vertelt SAB. 'In eerste instantie om hem te supporten en stimuleren, en uiteindelijk eindigden we met een nummer samen. Nu in deze tijd met het coronavirus hadden we wat meer tijd om het af te maken en vandaar dat het nu online is.'

Entertainment

'Ik ben ooit wel begonnen met gitaarspelen, maar door het voetbal en opleidingen qua school heb ik daar verder weinig tijd voor gehad. Mijn ambitie hierbij is hetzelfde als met voetbal. Ik wil het zo goed mogelijk doen en leuk mogelijk entertainment maken.'

Het nummer kan hier beluisterd worden: Zeg me wat je wil

De zingende zusjes

De vorige keer dat NEC zich muzikaal onderscheidde, was toen Patrick Pothuizen en Marcel Koning eind jaren 90 een nummer maakten met de titel Wij zijn de zusjes en dragen een paardestaart. Helemaal toonvast was het olijke duo overigens niet.

En Björn van der Doelen maakte ook al liedjes toen hij voor NEC speelde. Hij treedt ook op met een eigen programma vol anekdotes en zelf geschreven nummers.