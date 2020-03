Superboer Branco van den Boomen in coronatijd: 'Ik heb contact met hooguit vier mensen'

In onze serie corona en topsport (aflevering 13) komt voetballer Branco van den Boomen van De Graafschap uitgebreid aan het woord. Hoe leeft hij in afzondering en wat doet de crisis met hem?

De provincie Noord-Brabant is sinds de uitbraak van het coronavirus het episch centrum van Nederland. De groei van het aantal patiënten vlakt er gelukkig af. De situatie lijkt zich al een aantal dagen te stabiliseren. Van den Boomen is een rasechte Brabander. Hij woont in Veldhoven, dichtbij Eindhoven.

'In mijn omgeving heeft nog niemand ernstige vormen opgelopen gelukkig', meldt de populaire Superboer. 'Breda en Tilburg en wat dorpen eromheen zijn bij ons serieuzer getroffen. Maar het is wel dichtbij. Ik ben een persoon die zich snel zorgen maakt om een ander. Zeker als jonge mensen erge dingen krijgen. Daarom volg ik het nieuws ook niet de hele dag. Ik vind dat lastig.'

Boodschappen

De sierlijke middenvelder van De Graafschap ziet al twee weken heel weinig mensen. Hij noemt direct zijn oma met wie de 24-jarige Van den Boomen een hechte band heeft. 'Ze is al tijden niet naar buiten geweest. Afwisselend met mijn nichtje en moeder doen we boodschappen voor haar. Die zetten we dan buiten neer. Soms praten we op afstand even kort, maar naar binnen gaan we niet. Dat kan niet en dat is raar. Normaal gesproken gingen we iedere zondag een paar uurtjes naar haar toe. Dat mist ze nu wel.'

Kringetje

Liefhebber Van den Boomen mist het voetbal. Het spelplezier en de goede sfeer bij het winnende De Graafschap. Zelf stak hij de laatste weken ook nog eens in grootste vorm. De voormalig speler van FC Eindhoven nam het elftal als regisseur bij de hand en groeide steeds meer uit tot blikvanger. Zijn populariteit steeg bij de duizenden fans. Maar het kringetje van mensen waarin de Brabander zich noodgedwongen nu begeeft, is ineens heel klein geworden.

Neef Clint

'Ik heb contact met hooguit vier mensen', zegt hij klip en klaar. 'Buiten mijn vriendin en ouders is dat ook Clint Leemans, een neef van mij die bij RKC Waalwijk speelt. Samen trainen we', vertelt Van den Boomen. 'Ja, ook een mooie speler met een prachtige linker. We slepen elkaar er doorheen als één van ons het even moeilijk heeft en de motivatie wat minder is. Ik heb hier gelukkig een bal liggen en dan dribbelen, passen en dollen we wat op een veldje in de buurt.'

'We krijgen een weekschema voor vijf dagen', vertelt Van den Boomen. 'Niet heel zwaar en intensief, want iedereen zal fit moeten blijven tot het einde als we toch nog gaan spelen. In het schema zit zeker een bepaalde mate van vrijheid. Grofweg hebben we twee duurlopen, twee dagen explosief en één dag trainen met een bal. Daar moet je dan proberen wat creatief mee om te gaan.'

Mens erger je niet

'Wat ik verder doe? Ik wandel regelmatig een stukje met mijn vriendin. Dat deed ik normaal gesproken nooit', lacht de speler. 'We doen ook veel spelletjes. Rummikub of Mens erger je niet! Nee. geen ruzie hoor. Zij is gelukkig veel minder competitief ingesteld dus dan is er geen probleem. De afgelopen dagen zaten we ook lekker veel in de tuin. Dat scheelt wel weer moet ik zeggen.'

Vertrouwde omgeving

Aanvankelijk werd Van den Boomen door De Graafschap nog bewust in een hotel in Doetinchem gehouden. De club wilde geen risico lopen met spelers die woonachtig zijn in Brabant. Toen de competitie werd uitgesteld, mocht hij toch vertrekken. 'De trainer en teammanager Marc Teloh zei direct, ga maar terug naar huis. Ik denk dat het ook het beste is voor spelers als ze nu in een vertrouwde omgeving zijn.'

Feest voor de Spinnenkop met rechtsboven Van den Boomen.

Een nadeel voor de spelmaker in deze onzekere en ingewikkelde tijden is een vorm van astma bij de dynamische middenvelder. 'Die is chronisch, ik heb er altijd al last van gehad', meldt Van den Boomen. 'Daarom neem ik ook iedere ochtend medicijnen. Ik moet dus extra oppassen en voorzichtig zijn dat ik het virus niet krijg.'

Vakantie

Ondertussen is het afwachten op wat komen gaat. Kan het seizoen nog worden afgemaakt en op wat voor manier gebeurt dat dan. 'Ik denk de hele dag over voetbal na. Dit is ook geen gevoel van vakantie. Dan maak je echt je hoofd leeg en zet je alles even van je af. Nu zijn er heel veel vragen en kom je er niet los van. Ik niet tenminste. Het mooiste scenario is dat we binnenkort weer mogen trainen en dan het seizoen kunnen uitspelen.'

Van den Boomen met aanvoerder Seuntjens na de periodtitel

Feest

Maar de vraag is of dat reëel is. Van den Boomen: 'Wat als ze die maximaal drie mensen voorlopig blijven handhaven en wij zouden zonder te spelen promoveren? Dan kun je toch helemaal geen feest vieren. Daar is niks aan. Het is totaal niet wat je wil als je het hele seizoen voor een volle Vijverberg hebt gespeeld.'

'Vanuit de KNVB en de VVCS wordt onze aanvoerder Ralf Seuntjens (foto boven links) op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Hij stuurt de informatie weer door en dan praten we daar wel over. De laatste tijd is het alleen wel stiller geworden op die groepsapp. We zijn toe aan duidelijkheid. De komende dagen worden spannend.'