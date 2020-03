Ook CWZ kreeg afgekeurde mondmaskers

'We hebben ze niet gebruikt', stelt Hopman. Van der Weide: 'Ze zijn direct bij ontvangst afgekeurd en niet in omloop gebracht. Ons ziekenhuis heeft voorlopig nog voorraad en verwacht snel nieuwe leveringen.'

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zo'n 600.000 van die Chinese mondmaskers teruggeroepen, meldt de NOS. De maskers waren door de overheid besteld en verspreid over ziekenhuizen in Nederland, onder meer in Nijmegen.

700.000 andere maskers van dezelfde Chinese fabrikant voldeden wel aan alle eisen. Nieuwe zendingen zullen extra worden gecontroleerd. Er is wereldwijd een tekort aan maskers.

Twijfels

De maskers waren bedoeld voor gebruik bij patiënten met een ernstige infectie met het coronavirus. Maar ze werden door onderzoekers van TNO afgekeurd, een deel van de geteste maskers voldeed namelijk niet aan de eisen.

Of de mondmaskers elders wel zijn gebruikt, is niet duidelijk. 'We hadden al twijfels over deze mondmaskers', zegt Hopman op NPO Radio 1. 'Dus die hadden we achterin de rij staan om te gebruiken.'

In de prullenbak?

De zogenoemde FFP2-maskers werden in het ziekenhuis al wel getest. Dat testen is momenteel belangrijk omdat er veel verschillende typen mondmaskers binnenkomen die het ziekenhuis voor de coronacrisis nooit gebruikte.

Of de Chinese mondmaskers in de prullenbak belanden? 'Onze partij gaat niet gebruikt worden, in ieder geval niet als FFP2-masker', zegt Hopman.

