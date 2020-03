Topsporters en Corona: Bram Nuytinck leeft als kluizenaar in Italië

Bram Nuytinck fietst in zijn huiskamer in Udinese

In aflevering 12 van onze serie topsporters en corona een interview met Bram Nuytinck. De voetballer speelt voor het Italiaanse Udinese, maar zit al weken binnen. Al drie weken is de Gelderlander niet naar buiten geweest. 'Alleen even om het vuilnis buiten te zetten.'

door Richard van der Made

Italië is even geen Dolce Vita. De coronapandemie richt een ware ravage aan. Meer dan tienduizend slachtoffers vielen inmiddels te betreuren. De grootste brandhaarden zijn Veneto en vooral Lombardije. Niet ver van deze keihard getroffen regio's werkt en woont voetballer Bram Nuytinck. Sinds 2017 staat hij onder contract bij Udinese.

De in Heumen geboren centrumverdediger heeft het prima naar zijn zin in het voetbalgekke Iand. Maar plotseling stond ook het leven van de voormalig speler van Jong Oranje radicaal op zijn kop. En het einde lijkt nog niet in zicht. Drie weken nu zit Nuytinck in quarantaine thuis. Helemaal in zijn eentje.

Eenzaam bestaan

De 29-jarige Gelderlander, groot geworden bij NEC in Nijmegen, groeide uit tot een volwassen prof bij het grote Anderlecht. Hij speelde liefst vijf jaar in Brussel. Dit is zijn derde seizoen in het uiterste noodoosten van Italië waar de robuuste verdediger noodgedwongen leeft als een kluizenaar. Nuytinck schetst het strakke ritme van een eenzaam bestaan. Een leven tussen vier muren in volledige afzondering.

Nuytinck in 2013 met John van den Brom bij Anderlecht

'Het is wel een beetje saai', geeft hij direct toe. 'Ik slaap daarom wat meer uit. Tot ongeveer 10 uur', zegt hij opvallend vrolijk vanuit Udine. 'Langer slapen maakt de dag iets korter. Eten en trainen doe ik ongeveer op hetzelfde tijdstip. Verder ben ik wat bezig met schoonmaken en Italiaans leren en bel ik natuurlijk veel met mijn vriendin, familie en vrienden in Nederland.'

Nuytinck houdt thuis in Udinese zijn conditie op peil

Regelmaat

Als ervaren profvoetballer in de Serie A is hij een strak ritme wel gewend. Zeker in de dagen vlak voor een wedstrijd. 'Dan is alles altijd al strikt. Nu is het natuurlijk nog extremer omdat je nergens naartoe kan. Maar als ik geen regelmaat heb, is er voor mij ook geen plan. Dan gaat alles super langzaam en voel ik me niet fijn. Ik heb een doel nodig. En zeker nu ik alleen ben, kan ik me optimaal focussen. Als mijn vriendin hier was, zou je toch wat meer afleiding hebben en is het anders. Mijn doel is nu fysiek en mentaal zo fit mogelijk zijn als we weer kunnen beginnen.'

Gezond eten

Om de dagen wat sneller voorbij te laten gaan, heeft Nuytinck heel bewust nagedacht over de indeling van zijn programma. 'Zo ga ik rond vier uur ongeveer anderhalf uur trainen, om zeven uur is het weer tijd om gezond te eten en dan zit je alweer een eindje in de avond waarin ik meestal een filmpje kijk of nog wat bel. Het gaat best prima. Ik ben mentaal sterk genoeg om dit vol te houden.'

Spiermassa

Nuytinck staat al jaren bekend als een fysiek sterke speler. Nu hij in huis veroordeeld is tot vooral krachttraining, ontwikkelt de Gelderlander alleen nog meer spiermassa. Hij moet er een beetje om lachen. 'Ik probeer daar zeker rekening mee te houden, want puur en alleen kracht is niet altijd goed. Ik fiets elke dag ook drie kwartier en probeer veel oefeningen te doen die goed zijn voor mijn lichaam. Die fiets had ik hier altijd al, vlak voor de lockdown heb ik ook wat spullen van de club meegenomen.'

Het nieuws volgt hij op de voet. 'Hier in Udine is het relatief rustig, maar in sommige gebieden is het echt heel erg. Hier voel je dat misschien wat meer, maar ook ik ben aangewezen op internet en TV. Wij als spelers zijn wel allemaal getest op corona. Gelukkig was iedereen negatief. Dat maakt je wat rustiger. Verder weet ik ook niet welke kant het opgaat en of ze het snel onder controle krijgen. Misschien kunnen we in juni en juli het seizoen nog afmaken. Het zal moeilijk worden vrees ik.'

Bakken fruit

Tot minimaal 4 april zit Nuytinck nog 'opgesloten' en kan hij geen kant op. Gelukkig wordt hij af en toe geholpen door zijn werkgever. 'Iemand van de club komt hier dan spullen langs brengen. Dan zetten ze hier bakken vol fruit voor de deur en voor een paar dagen avondeten. Twee weken geleden heb ik voor het laatst boodschappen gedaan. Toen heb ik gelukkig met een hoop geld nog veel kunnen halen. Daarna ben ik niet meer buiten geweest. Alleen even voor het vuilnis', lacht hij minimaal.

Mondkapje en handschoenen

'Binnenkort zal ik toch weer naar de winkel moeten', weet Nuytinck ook. 'Het is op straat niet verplicht om een mondkapje te dragen, maar ik ga dat wel doen. Ook trek ik een paar van die handschoenen aan. Lijkt me wel verstandig.'

'In het nieuws hoorde ik gisteren over 900 doden in Italië op één dag. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en daarom acht ik de kans ook klein dat we binnenkort weer gaan trainen. Zo lang binnen te moeten blijven is niet fijn, maar dit geldt voor iedereen. Het virus kan je zo te pakken krijgen. We moeten het daarom samen doen en hopen dat corona snel verdwijnt.'

Trots

Nuytinck hoopt daarna weer te kunnen genieten van het al het moois dat Italië heeft. 'De passie, het eten, het hele leven met al die verschillende culturen', somt de verdediger op. 'Ik ben trots dat ik hier mag voetballen en als er een vierde jaar gaat komen, dan is dat ook fantastisch. De afgelopen maanden ging het lekker. Ik werk nu weer met een trainer met wie ik een goede band heb. Dat was met de vorige trainer (Igor Tudor, RvdM) wel anders. Wij mochten elkaar echt niet. Nu is het weer lekker om te voetballen. Alles is levendig, ik ben hier tevreden. Udinese is een schitterende club.'