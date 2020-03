'Alle campings en vakantieparken sluiten vanwege corona is niet nodig'

Een landelijk coronabeleid voor recreatieparken, bijvoorbeeld een algehele sluiting van campings en vakantieparken, is niet nodig. Dat stelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. 'We hebben heel bewust afgesproken dat er maatwerk mogelijk is.'

De 25 veiligheidsregio's in Nederland stellen zelfstandig coronaregels op. In Twente moeten alle campings en vakantieparken bijvoorbeeld dicht en in de Achterhoek mogen ze onder bepaalde voorwaarden openblijven.

Dat kan verwarrend zijn. Bovendien zijn mensen bang voor 'coronatoerisme'. Bruls deelt die zorg niet. 'Hier is echt wel over nagedacht', zegt hij.

Verschil tussen hotspots en rustige campings

De voorzitter het landelijke Veiligheidsberaad benadrukt dat er een verschil is tussen toeristische hotspots en rustige campings. 'In Zeeland en op de Veluwe is er veel meer zorg over een grote toestroom van toeristen dus daar zijn ze - heel begrijpelijk - wat strenger. In andere regio's speelt dat wat minder', zegt hij.

Als voorbeeld noemt hij buitenhuisjes met eigen sanitair. 'Er zijn niet veel redenen om die te sluiten. Sterker nog: het is goed dat mensen even adem kunnen pakken, zolang ze maar niet in groepen bij elkaar zijn.'

'Coronatoerisme'

In Gelderland worstelen recreatieparken met de vraag of ze open moeten blijven of niet. De angst is dat gasten van gesloten campings naar nog geopende parken in een andere regio trekken en het coronavirus meenemen. 'Dat is niet het beeld dat ik nu heb', zegt Bruls.

'Voor de campings is dit eigenlijk pas het eerste weekend dat ze open gaan. De grote toeristenstroom - als die er nog is - zit met name in het paasweekend en daar kunnen we ons nog wel op voorbereiden.'

Voorlopig is een sluiting van vakantieparken en campings in heel Nederland dus nog niet aan de orde. 'Maar wij houden het van dag tot dag bij', besluit hij.

Regels in Gelderland

In Gelderland Oost, Noord en Midden mogen recreatieparken open blijven, maar moeten de sanitairgebouwen wél dicht. In Gelderland Zuid mogen parken gewoon open blijven, er wordt wel gehandhaafd op de 1,5-meter-afstandsregel.

