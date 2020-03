Fruitcorso geeft de moed niet op: 'Er is nog altijd hoop dat het doorgaat'

Bij de fruitcorsoclubs in Rivierenland wordt in deze periode normaal druk gebouwd aan de creaties die in september vertoond worden. Maar de corsohallen zitten nu op slot. Net als bij andere verenigingen houden de clubs zich aan de voorschriften om niet bij elkaar te komen.

Corsoclub Passewaaij was een van de eerste die de hal sloot toen de maatregelen werden genomen om samenkomsten van verenigingen te stoppen. 'Wij hebben meteen de conclusie getrokken dat we het verstandiger vonden de hal te sluiten', zegt bestuurslid Ruud Looman. 'We hebben onder de vrijwilligers zowel jonge kinderen als ook oudere vrijwilligers. Om onzekerheid en onduidelijkheid te voorkomen, hebben we de hal op slot gezet.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Dat geldt eigenlijk voor alle clubs, weet corsowoordvoerder Martijn van Eck. 'Veel clubs hebben al vrij snel besloten de hal dicht te doen', vertelt hij. 'Dus er wordt gewoon niet gebouwd. En dat is wel een probleem natuurlijk. Er zit ontzettend veel werk aan zo'n constructie en dat ligt nu stil.'

Met z'n allen

Het corsobestuur heeft afgelopen week onder de clubs gepeild hoe zij over de situatie denken en of zij het corso nog door zien gaan. Van Eck: 'Er zijn clubs die zeggen dat ze gewoon mee kunnen doen als we op 1 juni weer starten. Er zijn clubs die aangegeven dat ze in een afgeslankte vorm wel mee kunnen doen. Sommige clubs zeggen gewoon: het gaat ons niet lukken.'

Over een ding denken de clubs hetzelfde. Van Eck: 'Iedereen zegt: als we het niet met z'n allen kunnen doen, dan doen we het met z'n allen niet.'

Maar dit betekent nog geen definitieve streep door het jubileumcorso, stelt hij. 'We weten ook dat de clubs ontzettend veerkrachtig zijn en elkaar allemaal helpen dus er is altijd nog wel wat hoop.'

Snel een besluit

Het bestuur wil in ieder geval de mededelingen van het kabinet van dinsdag afwachten. 'Dat is een puzzelstukje dat we met name afwachten. Wellicht dat we weer kunnen gaan bouwen. Ik denk niet dat het heel lang duurt voordat we een compleet plaatje hebben en een besluit gaan nemen.'

Ook al kan het geplande festijn niet doorgaan, het bestuur is niet van plan om de stekker er helemaal uit te trekken. 'Stel dat het niet door kan gaan dan meten we echt snel met elkaar gaan kijken wat we dan wel doen', zegt Van Eck. 'We gaan niet een jaar stil zitten. Dat kan niet bestaan.'

Wat Looman betreft is het een goed idee om in september in ieder geval iets aan het zestigjarig corso te doen. 'Een vorm van doorgang zou ik leuk vinden', zegt hij. 'Een manier om het sociale deel van de corsodorpen uit te dragen, daar ben ik een voorstander van. Maar alleen als we het met z'n allen doen.'

Beluister hier het gesprek met corsowoordvoerder Martijn van Eck.