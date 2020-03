Drankketen nu wel dicht om corona? 'Iedereen neemt het serieus'

Het is weer weekend en de oostelijke Achterhoek telt, met name in het buitengebied, veel drankketen. Gaan de jongeren er tijdens de coronacrisis ook nog heen? 'Iedereen neemt het nu wel serieus.'

In Winterswijk is er geen sprake van een verscherpte controle. 'In het gemeentelijk beleidsteam is de vraag aan de orde geweest of er in Winterswijk al locaties moeten worden aangewezen voor een samenscholingsverbod. De politie ziet die noodzaak nog niet, dus dat is in Winterswijk nog niet aan de orde. We houden uiteraard vinger aan de pols', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Een jongen in het buitengebied van Winterswijk, die zelf een drankkeet achter het huis heeft en liever anoniem wil blijven, bevestigt dat er achter zijn huis niet wordt gefeest. 'Zeker niet na vorig weekeinde, iedereen neemt het nu wel serieus', zegt hij zaterdagmiddag. 'En ook al zou ik het willen, dan verbieden mijn ouders het wel.'

Bewustwording

De gemeente Oost Gelre gaat ervan uit dat de boodschap bij de meeste mensen geland is. 'Wij hebben de indruk dat de commotie van vorig weekend, toen veel mensen zich toch verzamelden, wel een boodschap heeft overgebracht. De aangescherpte maatregelen hebben daar nog een schepje bij op gedaan in de bewustwording', zegt een woordvoerder van Oost Gelre.

Hij heeft ook geen klachten gekregen over feesten in drankketen: 'Wij hebben op dit moment geen signalen dat onverantwoord wordt omgegaan met de keten in het buitengebied. Wij denken dat de bewustwording bij de jeugd sterker is geworden, maar ook bij de ouders die de keet op hun erf faciliteren.'

In de gemeente Tubbergen heeft de burgemeester op social media een beroep gedaan op de lokale jeugd om de drankketen voorlopig op slot te houden. Oost Gelre heeft iets soortgelijks gedaan: 'Wij hebben een paar keer een boodschap afgegeven over het chillen door jongeren onder het motto: Chillen oké, maar wel met verstand, met afstand.'