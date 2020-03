Grote drukte blijft uit, maar er zijn 'toch weer mensen die het niet snappen'

Inwoners van Nijmegen hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van burgemeester Hubert Bruls om binnen te blijven. Vrijdag waren er nog wel wat groepen jongeren op de been, stelt hij. 'Maar een aantal bekeuringen geven doet wonderen.'

Twintig boetes

Tot zaterdag waren er volgens Bruls twintig boetes uitgedeeld. 'Vandaag was er geen reden voor nieuwe boetes. Ondanks het goede weer bleven mensen thuis, of gingen ze in ieder geval niet in groepen naar buiten.'

De burgemeester liet maandag al een deel van het Goffertpark met borden en linten afsluiten voor het publiek. Het ging toen om een veldje met sporttoestellen en het skateveldje. 'Sinds we zijn gaan handhaven, merken we dat het beter gaat', zegt Bruls.

Helemaal verlaten is het niet. Een moeder en dochter die door het Goffertpark fietsen zeggen rekening te houden met de nieuwe maatregelen. 'Ik zoek geen drukke locaties op. We hadden een stukje gefietst en wilden even kijken hoe druk het in het Goffertpark was, uit nieuwsgierigheid', aldus de moeder.

Op de Posbank en langs de Rijkerswoerdse Plassen is het eveneens zeer rustig. Een enkele wielrenner en een verloren wandelaar vormen de uitzondering op de regel: de mensen blijven binnen.

Op de Duivelsberg en in het Groesbeekse Bos bij Nijmegen is het wel wat druk, maar houden mensen voldoende afstand.

Meldingen van samenscholing

'Toch zijn er weer mensen die het niet snappen', zegt Paul Koetsier van de politiemeldkamer. Hij kreeg vandaag veel meldingen binnen van samenscholing in onder meer Beuningen, Druten, Arnhem, Duiven, Dieren, Nijmegen en Ede. 'Blijf alstublieft thuis', zegt hij op Twitter.

In Ede heeft de politie heeft zaterdagmiddag de markt op last van de burgemeester gesloten. De gemeente constateerde dat het bezoekers niet lukte zich te houden aan de regel anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Strand Horst gesloten

In Ermelo besloot burgemeester André Baars om Strand Horst te sluiten. Ook daar bleek volgens de gemeente dat bezoekers zich niet aan de afstandsregel hielden.

Er zijn borden geplaatst om te voorkomen dat mensen nog het strand opgaan. Ook is het verboden om te surfen en te kiten.