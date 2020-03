'Bekeuringen doen wonderen', grote drukte in parken blijft uit

Inwoners van Nijmegen geven massaal gehoor aan de oproep van burgemeester Hubert Bruls om binnen te blijven, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vrijdag waren er nog wel wat groepen jongeren op de been, stelt hij. 'Maar een aantal bekeuringen geven doet wonderen.'

Tot zaterdag waren er volgens Bruls twintig boetes uitgedeeld. 'Vandaag was er geen reden voor nieuwe boetes. Ondanks het goede weer bleven mensen thuis, of gingen ze in ieder geval niet in groepen naar buiten.'

Gedeeltelijke sluiting

De burgemeester liet maandag al een deel van het Goffertpark met borden en linten afsluiten voor het publiek. Het ging toen om een veldje met sporttoestellen en het skateveldje.

Ondanks de oproepen van allerlei instanties trokken die plekken toch nog steeds veel mensen aan. Bruls zag zich dan ook genoodzaakt tot gedeeltelijke sluiting over te gaan. 'Sinds we zijn gaan handhaven, merken we dat het beter gaat', zegt hij.

'Even kijken hoe druk het is'

Helemaal verlaten is het niet. Een moeder en dochter die door het Goffertpark fietsen zeggen rekening te houden met de nieuwe maatregelen. 'Ik zoek geen drukke locaties op. We hadden een stukje gefietst en wilden even kijken hoe druk het in het Goffertpark was, uit nieuwsgierigheid', aldus de moeder.

Elders in de stad, in het Kronenburgerpark, zit Ahmed. Hij komt oorspronkelijk uit Syrië. Hij komt op een bankje bij van een stukje fietsen. 'Ik ben blij dat ik in Nederland ben', zegt hij. 'Hier zijn goede regels opgesteld hoe om te gaan met het coronavirus. En gelukkig luisteren de mensen inmiddels ook veel beter.'

Op de Posbank en langs de Rijkerswoerdse Plassen is het eveneens zeer rustig. Een enkele wielrenner en een verloren wandelaar vormen de uitzondering op de regel: de mensen blijven binnen.